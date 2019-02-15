İspanya'da erken seçim kararı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Nisan'da erken genel seçime gitme kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa'daki Başbakanlık konutunda yaptığı basın açıklamasında, 28 Nisan tarihinde ülkede erken genel seçime gidileceğini ilan etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.