İspanya'da el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta

İspanyol Ulusal Toksikolojik ve Forensik Enstitüsü'nün konuyla ilgili raporunda, bu yıl içinde toplam 874 el jeli zehirlenme vakası kaydedildi. Bu rakamın 2019 yılının tamamındaki sayının on katına denk geldiği açıklandı.

Çocukların, özellikle de 3 yaş altındakilerin vakaların yaklaşık üçte ikisini oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, zehirlenen çocukların birçoğunun el jelini yuttuğu, daha az oranda çocuğun jeli gözüne değdirdiği ya da koklayarak zehirlendiği ifade edildi.

Söz konusu raporda, zehirlenme sonrası görülen belirtiler yemek borusunda tahriş, kusma, ishal, öksürük, gözlerde kırmızılık, göz yaşarması ve bulanık görme olarak belirtildi.Bubelirtilerin yüzde 80'inin kısa zamanda iyileştiği de aktarıldı.