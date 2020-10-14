  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İspanya'da el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta
Dünya

İspanya'da el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta

Covid-19 salgınına karşı mücadelede belirtilen en önemli korunma yöntemi el temizliğinde kullanılan temizleme jelinden dolayı İspanya'da zehirlenme tedavisi gören çocuk sayısında büyük artış görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 19:48:00 -
İspanya'da el temizleme jelinden zehirlenen çocuk sayısı artışta

İspanyol Ulusal Toksikolojik ve Forensik Enstitüsü'nün konuyla ilgili raporunda, bu yıl içinde toplam 874 el jeli zehirlenme vakası kaydedildi. Bu rakamın 2019 yılının tamamındaki sayının on katına denk geldiği açıklandı.

Çocukların, özellikle de 3 yaş altındakilerin vakaların yaklaşık üçte ikisini oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, zehirlenen çocukların birçoğunun el jelini yuttuğu, daha az oranda çocuğun jeli gözüne değdirdiği ya da koklayarak zehirlendiği ifade edildi.

Söz konusu raporda, zehirlenme sonrası görülen belirtiler yemek borusunda tahriş, kusma, ishal, öksürük, gözlerde kırmızılık, göz yaşarması ve bulanık görme olarak belirtildi.Bubelirtilerin yüzde 80'inin kısa zamanda iyileştiği de aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj
Medya

Masumlar Apartmanı dizisindeki su faturası sahnesinde olay mesaj

Masumlar Apartmanı dizisinin 6. bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tasarruf olmaya yönelik verilen mesaj büyük takdir topladı...
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay