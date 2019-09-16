0553 313 94 23

İspanya'da dinler ve kültürler arası diyalog buluşması

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell:- "AB, istikrarsızlığa karşı en iyi karşı ağırlıktır"- "AB, Newton'un yer çekimi yasası gibidir. Herhangi biri bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Var olduğunu bilmek için sadece kendini pencereden atmak yeterlidir"- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şafak Pavey:- "Barış, güvenlik ve insan haklarına daha fazla yatırım yapmalıyız"- Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva:- "Akdeniz'de birlikte olmak ve birlikte yaşamak kesinlikle gereklidir, ihtiyacımız vardır ve kaçınılmazdır"

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
İspanya'da dinler ve kültürler arası diyalog buluşması

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden ve farklı dinlerden 300'den fazla temsilcinin katıldığı, dinler ve kültürler arası diyalog buluşmasında küresel krizler ile düzensiz göçmenler sorunu öne çıktı.

Roma merkezli Sant Egidio Toplumu örgütü tarafından organize edilen "Sınırı olmayan barış" temalı 33. Uluslararası Buluşma kapsamında gün içerisinde farklı toplantılar düzenlendi.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, yaptığı konuşmada, yeni bir soğuk savaş dönemine girmeden önce AB'nin üzerine düşen rolü oynaması gerektiğini belirterek, "AB, istikrarsızlığa karşı en iyi karşı ağırlıktır." görüşünü savundu.

Borrell, "Yeni bir soğuk savaşın şafağında, hala Ukrayna'ya sıçrayan kıvılcımlar olsa da Batı Avrupa'yı Sovyetler Birliğinden eskiden ayıran sınır Pasifik'in merkezine doğru kaydırıldı." dedi.

Avrupa Birliğinin bir gereklilik olduğunu ve bunun şüphe götüremeyeceğini dile getiren Borrell, "AB, Newton'un yer çekimi yasası gibidir. Herhangi biri bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir. Var olduğunu bilmek için sadece kendini pencereden atmak yeterlidir." diye konuştu.

- "Dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor"

Diğer panelde konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şafak Pavey de Suriye'de yaşanan insanlık dramına ve savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıların durumuna değindi.

"Barış, güvenlik ve insan haklarına daha fazla yatırım yapmalıyız." çağrısında bulunan Pavey, mültecileri kabul eden ülkelerin kendilerini güvende hissetmelerinin garanti edilmesi gerektiğini söyledi.

Çözümü, "herkes için özgürlük ve insan hakları" olarak vurgulayan Pavey, göçün olduğu ülkelerde fırsat eşitliğinin sağlanmasının, sağlıklı gıda ve yerel çiftçilerin desteklenerek tarımın güçlendirilmesinin öncelikli olarak planlanması gerektiğini kaydetti.

Pavey ayrıca, "Dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Teknoloji, sınırları her geçen gün daha da yakınlaştırıyor." diyerek, teknoloji sayesinde sorunlara daha etkin ve hızlı çözüm bulunabileceğine işaret etti.

- "Farklı etniklerin, dinlerin bir müzesi"

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da katıldığı "Akdeniz: Birlikte yaşamak olası" başlıklı panelde, "Akdeniz'de birlikte yaşamak mı? Evet, binlerce kez evet. Çünkü evet demekten başka bir şey yapılamaz." ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'de birlikte olmak ve birlikte yaşamak kesinlikle gereklidir, ihtiyacımız vardır ve kaçınılmazdır." diyen Haleva, "farklı etniklerin, dinlerin bir müzesi" olarak tanımladığı Akdeniz'deki farklılıklar ve çoğulculuğun, tarihi tecrübelerden ders çıkartılarak korunması gerektiğini vurguladı.

Akdeniz'deki devletler ve ulusların "çıkarlarından ve milli meselelerinden vazgeçmeden empati kurmaları gerektiğinin" altını çizen Haleva, bunun için "gelecek nesillerin insancıllıkla, iyi niyetle, barış ve sevgi önerisiyle eğitilmesini" öncelikli gördüğünü ifade etti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:11
  1. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şafak Pavey
  2. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell
  3. Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası
    1. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    2. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    3. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    4. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    5. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    6. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    7. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    8. Arjantin'de sahile vuran katil..
    9. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    10. Maçın ardından
    11. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    12. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    13. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    14. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    15. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    16. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    17. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    18. Maçın ardından
    19. Maçın ardından
    20. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    21. Trump'tan Aramco açıklaması
    22. Fransa, Sudan'ın terör destekçileri..
    23. Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli..
    24. Vicdansızlar gelinciği boynundan ve..
    25. Başkent’te 3 köpek zehirlenip su..
    26. Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"
    27. Servis sorunu yaşayan köylüler..
    28. Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize..
    29. YKS ek tercih sonuçları ne zaman..
    30. Kayyımlara ve Demirtaş’ın..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!