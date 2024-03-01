İspanya'da deprem: Puigdemont'a terör soruşturması açtı! Büyük ölçüde devletin aritmetiğini altüst ediyor

İspanya'da Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont hakkında, 2017 yılında Katalonya'da başarısızlıkla sonuçlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili protestolar nedeniyle 'terörizm soruşturması' açtı.

Mahkeme'den yapılan açıklamaya göre, "Katalonya eski başkanı ve ayrılıkçı lider Carles Puigdemont ve milletvekili Ruben Wagensberg, İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından 'Demokratik Tsunami' davası kapsamında incelenen olaylarla ilgili terör suçları' iddiasıyla soruşturuluyor" denildi.

Ayrıca Yüksek Mahkeme, Puigdemont'un "Demokratik Tsunami davasıyla ilgili olarak terör suçlarından soruşturulmasına ve uygun olduğu takdirde yargılanmasına" karar verdiğini açıkladı.

'Demokratik Tsunami', kuzeydoğu bölgesini İspanya'dan ayırma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından iki yıl sonra (2019) bağımsızlık yanlısı 13 liderin cezaevine konulmasının akabinde patlak veren protestolara öncülük eden gizli bir Katalan grubu olarak biliniyor.

Puigdemont liderliğindeki başarısız bağımsızlık girişimi, İspanya'nın on yıllar içerisindeki en kötü siyasi krizine yol açmıştı.

Puigdemont yargılanmamak için İspanya'dan kaçmış olsa da, diğer arkadaşları yargılandı ve Ekim 2019'da cezalarının verildiği gün, binlerce aktivist, Barselona Havaalanına erişimi birkaç saat boyunca engelledi.

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Protesto 100'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu ve polisle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 115 kişi yaralandı.

Mahkeme kararında, "sokak terörizmi" suçuna atıfta bulundu.

Yüksek Mahkeme'nin açıklamasında, amacın, "kanun ve düzeni zayıflatmak, barışı ciddi şekilde ihlal etmek, uluslararası bir kuruluşun işleyişine ciddi zarar vermek ve nüfusun veya bir kısmının içinde terör duygusuna neden olmaktı" denildi.

"Carles Puigdemont'un soruşturma altındaki olaylara katıldığına işaret eden kanıtlar" bulunduğunu belirten mahkeme, Puigdemont'un "kanun ve düzeni yıkmak ve demokratik kurumları ciddi şekilde istikrarsızlaştırmak için" grubun kurulmasına dahil olduğunu belirtti.

Söz konusu karar, Meclis desteği için Puigdemont'un sertlik yanlısı JxCat Partisi'ne bel bağlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sol azınlık hükümetini zora sokabilir.

İspanya hükümeti, halihazırda JxCat'in kasım ayında Sanchez'in yeniden başbakan olarak seçilmesi için yapılacak oylamada önemli bir parlamento desteği karşılığında talep ettiği bir af yasası hazırlama sürecinde.

Ocak ayı sonunda İspanyol milletvekilleri tarafından reddedilen yasa tasarısı şimdilerde yeniden düzenleniyor.

Tasarı, Puigdemont başta olmak üzere başarısız bağımsızlık girişim nedeniyle arananlara köklü bir af getirmeyi öngörüyor.