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Aktüel İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi
Aktüel

İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:05:38 -
İspanya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılması önerisi Mecliste reddedildi

MADRİD (AA) - İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin, ülkedeki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesine yönelik sunduğu yasa önerisi Mecliste kabul edilmedi.

Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılarak, "İspanya'nın birliğini tehdit eden siyasi partilerin yasa dışı ilan edilmesini" içeren yasa önerisine sadece Vox partisinin milletvekilleri "evet" oyu kullanırken, Meclisteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve liberal sağ görüşlü Vatandaşlar (C's) partileri bile destek vermedi.

Mecliste 135 milletvekilinin katıldığı oylamada, söz konusu yasa önerisi 37 "çekimser", 20 "evet" oyuna karşı 78 "hayır" oyu ile kabul edilmedi.

İspanya'da mevcut durumda ayrılıkçı siyaset yapan partilerden Katalonya için Birlik (Junts), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Halk Birliği Adaylığı (CUP) ve Bask'ta Eh Bildu'nun İspanyol Meclis ve Senatosunda temsilcileri bulunuyor.

Amacını "İspanya'yı bölgesel milliyetçilerden korumak" olarak açıklayan Vox, sunduğu öneriyi, "Fikirleri yasa dışı ilan etmek değil, İspanya Anayasası'ndaki özgürlük boşluğunu korumak istiyoruz. Ne Batasuna ve Bildu'dan korunan ETA terörizmi ne Katalonya'daki darbe (1 Ekim 2017'deki yasa dışı referandum) ne de İbarretxe planının (Bask bölgesine yeni bir statü verilmesini öngören ve 2005'te İspanyol Meclisinde reddedilen girişim) anayasal çatımızın içinde yeri var." diye savundu.

Öneriye "Sadece nefret aşılıyor" diyerek karşı çıkan siyasi partiler ise Vox'u, "İspanya'da diktatör Franco rejimini geri getirmeye çalışan, tehlikeli bir milliyetçilik yapmakla" suçladı.

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