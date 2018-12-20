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İspanya'da ayrılıkçı siyasetçiler İspanya'yı BM'ye şikayet etti

İspanya'da bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı haklarında yargı süreci başlatılan Katalan siyasetçiler, İspanya'yı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine şikayet etti.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:57
İspanya'da ayrılıkçı siyasetçiler İspanya'yı BM'ye şikayet etti

İspanyol mahkemelerinden kaçarak Brüksel'e giden eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisi Genel Sekreteri Marta Rovira ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden milletvekili Maria Sirvent, BM İnsan Hakları Komitesine yaptıkları şikayetle ilgili Cenevre'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Puigdemont, BM İnsan Hakları Komitesine yapılan şikayetin tutuklu tüm Katalan siyasetçiler adına olduğunu belirterek, "Katalonya parlamentosunun üyeleri olarak siyasi haklarının İspanya devleti tarafından ihlal edildiğini" savundu.

Öte yandan İspanya'daki Sayıştay Savcısı, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumun gerçekleşmesinde kamu parasını kullandıkları gerekçesiyle dönemin Katalonya Başkanı Puigdemont ve diğer üst düzey Katalan hükümeti üyelerinden 8 milyon avro talep etti.

Anayasa Mahkemesi, tutuklu Katalan milletvekilinin serbest kalma talebini reddetti

Katalonya sorunu ile ilgili gün içerisinde yaşanan diğer bir gelişme de tutuklu Katalan milletvekillerinden Jordi Sanchez'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını emsal göstererek serbest bırakılması talebinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi oldu.

Anayasa Mahkemesinin oy birliği ile aldığı ret kararında, AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararına ne İspanyol devletinin ne de tutuklu Katalan milletvekilinin taraf olduğuna vurgu yapıldı.

Cezaevindeki Katalan siyasetçiler açlık grevini sonlandırdı

Öte yandan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı cezaevinde tutulan Katalan siyasetçilerden 4'ünün, 20 gün önce başlattığı açlık grevini sonlandırdıkları bildirildi.

Cezaevindeki Katalan siyasetçilerin sözcüsü Pilar Calvo, basına yaptığı açıklamada, "hedefine ulaşmasından dolayı açlık grevinin sonlandırıldığını" belirtti. Calvo, 4 Katalan siyasetçinin sağlık durumunun iyi olduğunu, cezaevindeki sağlık merkezinde kontrolden geçirileceklerini söyledi.

Katalonya özerk yönetim başkanı Quim Torra ile diğer eski özerk yönetim başkanları ve Katalonya parlamentosu, dün cezaevindeki siyasetçilere açlık grevini bitirmeleri çağrısı yapmıştı.

Tutuklu Katalan siyasetçiler ayrıca İspanya hükümetinin Bakanlar Kurulunun yarınki toplantısını Barselona kentinde düzenleyecek olması sebebiyle bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin yapacağı eylemlerin barışçıl olması çağrısında bulundu.

Buna rağmen "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütü, yarın sabah erken saatlerde yolları kapatacağını ve merkezi hükümetin üyelerine "geçit vermeyeceğini" açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği Barselona'daki Bakanlar Kurulu toplantısı için 8 bine yakın polis ve jandarma görevlendirildi.

Barselona'ya bugün gidecek olan Sanchez'in akşam saatlerinde Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile görüşmesi öngörülüyor.

Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan ve henüz yargılanmalarına başlanmayan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 8'i de kefaletle serbest durumda bulunuyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, 1'i de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:57
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