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Aktüel

İspanya’da 1 Temmuz’dan itibaren turistlere uygulanan 14 günlük karantinaya son veriliyor

İspanya’da 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından gelen turistlere 14 günlük karantina uygulamasına son verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:41:03 -
İspanya’da 1 Temmuz’dan itibaren turistlere uygulanan 14 günlük karantinaya son veriliyor

İspanya’da 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından gelen turistlere 14 günlük karantina uygulamasına son verilecek.


Avrupa’da birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldıkları önlemleri gevşetmeye devam ediyor. İspanya’da 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışından gelen turistlere uygulanan 14 günlük karantina tedbiri kaldırılıyor. Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu uygulamanın Temmuz ayında kaldırılacağını fakat tam tarih vermek için erken olduğunu ifade etmişti.


Öte yandan, İspanya’yı yılda 80 milyon turist ziyaret ederken, turizm sektörü gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 12’sini oluşturuyor. Hükümet, yaz sezonu bitmeden turizm sektörünün açılmasını ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu düşünüyor.

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