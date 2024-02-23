İspanya ve Türkiye ilişkileri yükselişe geçti! Bu kez Türkiye’den plastik tepsi almak için teklif yapıldı!
Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren İspanyol bir firma, bıraktığı ilanla Türkiye’den plastik tepsi almak istediğine dair ilgili kritik karar: peş peşe teklif geldiği bildirildi.
Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya, bir ithalat talebi bıraktı. Buna göre, İspanya’da kağıt ve yeniden kullanılabilir ambalajların üretimini yapan bir firma yayınladığı ilanla Türkiye’den plastik tepsi ithal edeceğini belirtti.
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