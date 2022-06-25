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Dünya İspanya polisinin öldürdüğü göçmenlerin sayısı 18'e yükseldi!
Dünya

İspanya polisinin öldürdüğü göçmenlerin sayısı 18'e yükseldi!

Fas'tan deniz yoluyla İspanya'nın sınır kenti Melilla'dan ülkeye girmeye çalışan göçmenlere yönelik polis şiddetinde ölen göçmenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:19:00 -
İspanya polisinin öldürdüğü göçmenlerin sayısı 18'e yükseldi!

Fas'tan deniz yoluyla İspanya'ya geçmek isteyen 1500'ü aşkın düzensiz göçmen, dün sabah saatlerinde sınırdaki Melilla kentinde çitleri geçmeye çalışırken polis ile arbede yaşandı.

Çıkan arbedede polisin orantısız müdahalesi dolayısıyla dünden bu yana 18 göçmenin hayatını kaybettiği, 76 göçmenin yaralandığı belirtildi.

Arbedede ayrıca 140 polisin de yaralandığı açıklandı.

İspanya'nın iki küçük yerleşim bölgesi olan Melilla ve Ceuta, AB'nin Afrika ile olan tek kara sınırına sahip olması nedeniyle göçmenlerin güzergahında bulunuyor. (İLKHA)

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