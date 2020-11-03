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Aktüel İspanya kıyılarına son 3 günde 770 düzensiz göçmen geldi
Aktüel

İspanya kıyılarına son 3 günde 770 düzensiz göçmen geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:41:19 -
İspanya kıyılarına son 3 günde 770 düzensiz göçmen geldi

MADRİD (AA) - İspanya'da Kanarya Adaları başta olmak üzere ülkenin güney kıyılarına son 3 günde 770 düzensiz göçmen geldi.

Son dönemde Afrika kıyılarından çok sayıda düzensiz göç alan İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları bölgesinde yeni göçmen akını yaşandı.

Kanarya Adalarına hafta sonunda 280, dün de 4 tekneyle toplam 255 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirildi.

Yerel makamlardan İspanyol basınına yapılan açıklamalarda, ayrıca dün Akdeniz kıyılarındaki Balear Adaları'na 112, Murcia'ya 103 ve Alicante'ye 20 düzensiz göçmenin geldiği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yıl içinde şu ana kadar Kanarya Adalarına 438 tekneyle toplam 12 bin 83 düzensiz göçmen geldi.

Kanarya Adaları'na yasa dışı göçün en yoğun olduğu 2006'da toplam 31 bin 678 düzensiz göçmen gelmişti.

Sol koalisyon hükümeti, İspanya'yı geçiş ülkesi olarak kullanan düzensiz göçmenlerin sosyal barınma merkezlerinde bekletileceğini ve yapılacak ikili anlaşmalarla geldikleri ülkelere gönderileceklerini belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise son dönemlerde özellikle Tunus, Mali, Senegal ve Moritanya'dan gelen düzensiz göçmenlere sığınma hakkı verilmeyeceğini savunuyor.

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