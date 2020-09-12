İspanya, İtalya ve Malta karşı çıktı Macron kıvırdı

Türkiye düşmanlığı üzerinden Akdeniz’de Yunan ve Rumlara destek verip, ahkam kesen Fransız Cumhurbaşkanı Macron, geri adım attı. Fransa’nın Korsika Adasında yapılan Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (MED7) öncesi Türkiye’ye sert mesajlar gönderip adeta savaş açan Macron, “Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan’a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı” Erdoğan’ın düşmanları olduğunu ilan etmişti. Ancak Akdeniz’e kıyısı olan 7 AB üyesinin gerçekleştirdiği zirve Macron için hayal kırıklığı oldu.

İspanyol gazetesi yazdı

İspanya’nın sol görüşlü El Pais gazetesi, Korsika’da yapılan MED7 zirvesinin sonuç bildirisinde “Fransa, Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs (Rum Yönetimi) tarafından istenilen Türkiye karşıtı sert ifadelerin, İspanya, Malta ve İtalya’nın girişimiyle yumuşatıldığını” iddia etti. “İspanya ve İtalya, Macron’un Türkiye karşıtlığının hızını kesti” değerlendirmesinde bulunan El Pais, “MED7’deki bazı delegasyonlar, Akdeniz’deki olağandışı gerginliğin ciddi bir çatışmaya dönüşmesinden endişe ediyor. İspanya ve İtalya, verilecek daha sert bir mesajın durumu çözüme götürmekten çok kötüleştireceğinden korkuyordu. Zirve sonrası liderlerin yaptığı açıklamaların tonu da bunu gösterdi. (İspanya Başbakanı) Pedro Sanchez diyaloğa çok daha açık destek verdi” ifadelerini kullandı. Korsika’daki zirvede Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili İspanya ve İtalya’nın tutumuna Portekiz ve Malta’nın da destek verdiği belirtilerek “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye karşı hızlandırmak istediği saldırganlığın bu ülkelerin girişimiyle kontrol altına alındığı” vurgulandı.

Macron başaramadı

Haberde, şu yorumlar öne çıktı: “Türkiye ile toprak geriliminde önemli bir artış yaşayan Rum Yönetimi ve Yunanistan, Ankara’ya sert mesaj verilmesi için baskı yapıyor. Ama diplomatik kaynaklara göre İspanya ve İtalya çok daha temkinli ve gerginliğin Erdoğan’ın aşırı bir karar verebileceği noktaya gelmesini önlemek istiyor. İspanya ve İtalya bu konuda Almanya’nın pozisyonlarına daha yakın, yani Berlin için kilit bir ülke olan Türkiye ile her zaman bir anlaşma arayışından yana. Macron, gerçek müzakerelerin yapılacağı 25 Eylül’deki Avrupa Konseyi’ne taşımak istediği yaptırımları sonuç bildirisine koymayı başaramadı. Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bir müzakere yapılmasını savunurken Macron ise açık bir şekilde gerilim yaşadığı Erdoğan’a karşı güçlü bir mesaj göndermek istiyor.”