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"İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor"

İspanya Dışişleri Bakanlığı:- "Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor"

25 Mart 2019 Pazartesi 22:08
"İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor"

MADRİD (AA) - İspanya, Golan Tepeleri'nin durumuna ilişkin pozisyonunun değişmediğini belirterek, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan kararı eleştirildi.

İspanya Hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in aldığı bazı kararlarla örtüşen, Golan Tepeleri ile ilgili tavrını koruduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor."

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:08
  1. Golan Tepeleri
  2. ispanya
  3. tepkiler
  4. Trump'ın Golan kararı

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