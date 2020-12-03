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Ekonomi İspanya, iki yıl aradan sonra yeni devlet bütçesine sahip olacak
Ekonomi

İspanya, iki yıl aradan sonra yeni devlet bütçesine sahip olacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:39:08 -
İspanya, iki yıl aradan sonra yeni devlet bütçesine sahip olacak

MADRİD (AA) - İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin hazırladığı 2021 yılı devlet bütçesi, 11 siyasi partinin desteğiyle mecliste kabul edilerek senatoya gönderildi.

Mecliste yapılan oylamada, 350 milletvekilinden 188'i, iki yıl aradan sonra İspanya'nın yeni bir devlet bütçesi olmasına "evet" oyu verdi.

İspanya'da siyasi istikrarsızlıktan dolayı, bundan önceki devlet bütçesi 2018 yılında kabul edilmiş ve şimdiye kadar en uzun süre yürürlükte kalan bütçe olarak tarihe geçmişti.

Bütçenin kabul edilmesinde, sol koalisyon hükümetinin ortakları Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Unidas Podemos partilerine destek veren Katalonya ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partiler belirleyici oldu.

Bütçeye destek veren siyasi partiler arasında, Bask bölgesinin bağımsızlığı için faaliyet gösteren ve 2018'de kendini fesheden terör örgütü ETA yanlısı bir politika izleyen EH Bildu koalisyonunun da olması, mecliste muhalefette olan sağ partilerden sert eleştiri almış ve tartışma yaratmıştı.

Gelecek hafta senatoda görüşülecek olan bütçenin 29 Aralık'ta son kez mecliste onaylanıp nihai olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gösterilen ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tahminlerine göre 2020'de gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 11,6'lık düşüş beklenen İspanya'nın, 2021 devlet bütçesi, bir yıl öncesine oranla yüzde 19,4'lük artışla 550 milyar 484 milyon avroluk harcamayı öngörüyor.

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