  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor! Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor! Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı! Karteller mi kaçırdı, öldürüldü mü? İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu! Teşhirci Sapık Laikler çıldırdı ama HÜDA PAR'ın 'kadın doğumda mahremiyet' talebini dünya tartışıyor Trump'tan İran'a son şans: 48 saat doluyor! Pakistan ordusu onlarca Afgan sivili katletti!
Dünya İspanya darbe girişiminin gizli belgelerini ifşa edecek
Dünya

İspanya darbe girişiminin gizli belgelerini ifşa edecek

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
İspanya darbe girişiminin gizli belgelerini ifşa edecek

İspanya hükümeti, 23 Şubat 1981'de denenen ama başarılı olamayan darbe girişimine ait gizli belgeleri açıklayacak.

Başbakan Pedro Sanchez, darbe girişiminin 45. yılı nedeniyle ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı haftalık olağan toplantısında, 23 Şubat 1981'deki darbe girişimine ilişkin belgelerin gizliliğini kaldırma kararı alacağını duyurdu.

Sanchez, "Hafıza, kilit altında tutulamaz. Yarın, halka tarihi borcumuzu ödemek için 23 Şubat darbe girişimine ait belgeleri gizlilikten çıkaracağız. Demokrasiler, daha özgür bir gelecek inşa etmek için geçmişlerini bilmelidir. Bu yolu açanlara teşekkürler." ifadesini kullandı.

 

Kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 25 Şubat'tan itibaren darbe girişimine ait tüm gizli belgeler, hükümetin resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, 23 Şubat 1981 tarihinde yarbay Antonio Tejero Molina’nın başında bulunduğu yaklaşık 200 jandarma erinin Meclisi basmasıyla başlayan darbe girişimi, 17 saat sonra başarısızlıkla sonlanmıştı.

Darbe girişiminden ötürü jandarmadan ihraç edilen, 1982'deki son duruşmanın ardından 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 1996'da şartlı tahliye edilen Tejero'nun hasta olduğu ve evinde tedavi gördüğü biliniyor.

İspanya iki devletli çözümde kararlı: Filistin'den Albares'e vefa ödülü
İspanya iki devletli çözümde kararlı: Filistin'den Albares'e vefa ödülü

Dünya

İspanya iki devletli çözümde kararlı: Filistin'den Albares'e vefa ödülü

Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek
Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek

Dünya

Başvuru şartları açıklandı: İspanya 1 milyon kişiye oturum verecek

Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!
Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!

Gündem

Maduro'yu kaçıran Siyonist uşağı ABD'ye İspanya'dan destek! Delcy Rodriguez için yaptırım hamlesi!

Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu
Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu

Spor

Arda Güler İspanya’da gündem oldu! Performansı gazetelerde geniş yer buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23