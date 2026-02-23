İstanbul’da yalancı bahar bitiyor: Kar geri dönüyor

AKOM, 23 Şubat Pazartesi tarihli hava durumu raporunda İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Lodosun etkisiyle kısa süreliğine yükselen sıcaklıkların aldatıcı olduğu belirtilirken, çarşamba gününden itibaren sert bir soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağı bildirildi.

Güneyli rüzgarların taşıdığı ılık hava sayesinde bugün ve yarın 10-13°C aralığında seyredecek sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren hızla düşeceği kaydedildi.

Sıcaklıklar 5 dereceye gerileyecek

Rapora göre çarşamba gününden itibaren termometreler aniden 5°C ve altına inecek. Uzmanlar bu düşüşün “tam anlamıyla kış değerleri” anlamına geldiğini vurguluyor. Ani sıcaklık değişiminin özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Soğuk hava dalgasına sağanak yağışların da eşlik etmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor

Hafta sonu ise tablo daha da çarpıcı. 1 Mart Pazar günü İstanbul genelinde sıcaklığın 2°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul’da kış henüz bitmedi. Uzmanlar, vatandaşların ani hava değişimine karşı tedbirli olması ve resmi uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.