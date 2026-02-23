  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’da kartel savaşı gerilimi sürüyor: Türkiye, vatandaşları için ‘kırmızı alarm’ verdi Trump’ın göndereceği hastane gemisini istemedi Al gemini başına çal ‘Vals yapınca çağdaş, dua edince yobaz!’ Abdurrahman UZUN seküler kesime noktayı koydu: Bu ‘Millet İnancıyla Var Olacak!’ Trump'ın malikanesinde gece yarısı infazı: Silahlı saldırgan vurularak öldürüldü YRP Uçurumun kenarında! Fatih Erbakan Aynı Yanlışa Düşerse Sonu Saadet Partisi Gibi Olur! Fesli bir deli mi? Dahi bir veli mi? Üstad Kadir Mısıroğlu’nun Yıllar Önce Haber Verdiği İslami Uyanış Şahlanıyor! Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor! Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş! CHP'de "Baba Ocağı" Kavgası: Partili kadın İmamoğlu'na ateş püskürdü Beştepe’de Kritik Zirve: Emekli Müjdesi Masada! Kabinede bir ilk
Gündem İstanbul’da yalancı bahar bitiyor: Kar geri dönüyor
Gündem

İstanbul’da yalancı bahar bitiyor: Kar geri dönüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da yalancı bahar bitiyor: Kar geri dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin raporuna göre lodosla ısınan hava kalıcı değil. Sıcaklıklar 10-13 dereceden 5 derecenin altına gerileyecek. 1 Mart Pazar günü kent genelinde karla karışık yağmur bekleniyor.

AKOM, 23 Şubat Pazartesi tarihli hava durumu raporunda İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Lodosun etkisiyle kısa süreliğine yükselen sıcaklıkların aldatıcı olduğu belirtilirken, çarşamba gününden itibaren sert bir soğuk hava dalgasının kenti etkisi altına alacağı bildirildi.

Güneyli rüzgarların taşıdığı ılık hava sayesinde bugün ve yarın 10-13°C aralığında seyredecek sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren hızla düşeceği kaydedildi.

 

Sıcaklıklar 5 dereceye gerileyecek

Rapora göre çarşamba gününden itibaren termometreler aniden 5°C ve altına inecek. Uzmanlar bu düşüşün “tam anlamıyla kış değerleri” anlamına geldiğini vurguluyor. Ani sıcaklık değişiminin özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Soğuk hava dalgasına sağanak yağışların da eşlik etmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

 

Pazar günü karla karışık yağmur bekleniyor

Hafta sonu ise tablo daha da çarpıcı. 1 Mart Pazar günü İstanbul genelinde sıcaklığın 2°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre İstanbul’da kış henüz bitmedi. Uzmanlar, vatandaşların ani hava değişimine karşı tedbirli olması ve resmi uyarıları yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23