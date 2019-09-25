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İspanya bu haberle hareketlendi! Real Madrid’te Fatih Terim bombası

Sezona kötü başlangıç yapan Real Madrid’in, Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Fatih Terim'in de listeye aldığı iddiaları ortaya atıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
İspanya bu haberle hareketlendi! Real Madrid’te Fatih Terim bombası

Real Madrid'de teknik direktör konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılması durumunda Jose Mourinho ve Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Fatih Terim'in de adı listede.

Sezona iyi başlamayan Madrid ekibinde oynanan etkisiz futbol, PSG karşısında alınan kötü skor Zidane'ın koltuğunun sallanmasına neden oluyor. Sevilla deplasmanında alınan galibiyet de Zidane üzerindeki tepkileri azaltmaya yetmedi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez büyük bir hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino defterini kapatmadı. Başkan Perez, Zinedine Zidane'ın durumuna göre Pochettino için harekete geçecek.

Kovulması yüksek ihtimal

Pazar akşamki spor programlarında, Osasuna yenilgisi halinde Fransız hocanın kovulma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtildi.

Fatih Terim de listede

Zidane'nin kovulması halinde ise ilk sırada yer alan Pochettino ve Mourinho'nun ardından liste de Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'de yer aldı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
  1. Real Madrid
  2. Fatih Terim
  3. PSG
  4. Real Madrid Başkanı Florentino Perez
  5. Zinedine Zidane
  6. Mauricio Pochettino
  7. Jose Mourinho
  8. Osasuna
  9. transfer dönemi

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