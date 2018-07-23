İspanya basını Mesut Özil'e yapılan ırkçı saldırıları böyle gördü!

İspanya basını, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasını, 29 yaşındaki oyuncunun maruz kaldığı ırkçılığa dikkati çekerek haberleştirdi.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, gelişmeyi okuyucularına "Özil, milli takımı ırkçılık nedeniyle bıraktı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Federasyondan gördüğüm muamele, Almanya formasını tekrar giymek istemememe neden oldu. Irkçılığa ve küçümsemeye maruz kaldığım sürece Almanya için oynamayacağım. Artık yeter. Irkçılık asla kabul edilmemelidir. "dediği belirtildi.

'ALMAN RENKLERİNDEN AĞIR BASTI'

Tecrübeli futbolcunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi nedeniyle eleştirilere hedef olduğunu, sahaya çıktığında ıslıklandığını yazan gazete, "Özil, 2014'te Dünya Kupası'nı, 2010'da dünya üçüncülüğünü, 2010'da 21 yaş altı takımıyla Avrupa Kupası'nı Almanya bayrağı altında kazandı. 29 yaşında ise ırkçılığa maruz kalma duygusu, Almanya renklerini savunmaya devam etmekten daha ağır bastı." yorumunu yaptı.

Diğer bir spor gazetesi AS ise Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığına dikkati çekerek artık Almanya forması giymeyeceğini açıkladığını yazdı.

EL PAİS: KARARI IRKÇI YORUMLAR NEDENİYLE ALDI

El Pais gazetesindeki haberde de Mesut Özil'in ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığı aktarılarak, "Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını açıkladı. Oyuncu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği ve Alman basını ile taraftarlarının eleştirilerine neden olan fotoğrafın ardından gelen "ırkçı yorumlar" nedeniyle aldığını belirtti." denildi.