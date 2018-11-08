İspanya Başbakanına suikast girişimi

İspanyol yetkililer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik suikast girişimini önlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada başbakana saldırı hazırlığı yapan 63 yaşındaki bir kişinin, geçtiğimiz eylül ayında tutuklandığı açıklandı.

Saldırı hazırlığı yapan kişinin çok sayıda ağır silaha sahip olduğu bildirildi. Saldırı hazırlığı yapan kişinin, Başbakan Sanchez'i, İspanyol Diktatör Francisco Franco'ya yönelik sözleri sebebiyle daha önce de tehdit ettiği ifade edildi.