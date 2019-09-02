İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türkler yetişti

Ekmen Denizcilik'e ait 'Ekmen Trans' isimli gemi mürettebatı dün gece Fas'a doğru seyir halindeyken İspanya'nın 60 deniz mili açığında denizin üzerinde bir nesne fark edip rotasını o yöne çevirdi. Bir botta mahsur kalmış 24 Afrikalımülteciyi fark eden Türk denizciler, bota yanaşarak mültecileri gemiye aldı.

3’ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.

"İNSAN HAYATININ HER ŞEYDEN ÖNCE GELDİĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Kurtarılan 24 mülteciden hamile kadının helikopterle kurtarılması ve diğerlerinin de İspanya'ya kabul edilmesi için çaba gösterenlerden biri de, Nijerya'da kaçırılan 10 Türk'ün kurtarılmasında kilit rol oynayan Avukat Selçuk Esenyel'di. Krizin atlatılması sürecinde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen Avukat Esenyel "Kaptanımız bu olayda büyük bir risk alarak mültecilerin yardımına koştu. Temsilcisi olduğum armatör firma Ekmen Denizcilik de kaptana tam destek vererek kurtarma operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağladı. Gemimiz mültecilerin kurtarılması için rotasını değiştirerek ve limanda günlerce bekletilme tehlikesini göze alarak bu operasyonu gerçekleştirdi. İnsan hayatının her şeyden önde geldiğini bütün dünyaya göstermiş olduk" dedi.