Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır? Masterchef Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi, malzemeleri

Masterchef'te bu akşam Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli yapımı ekranlara geldi. İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Peki, İtalyan mantısının bu sebzeli ve peynirli çeşidi Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır?

Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi

Malzemeler

500 gr haşlanmış ıspanak

250 ricotta peyniri

2 yumurta

Parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

Hamur için

500 gr un

4 yumurta

20 ml zeytinyağı

Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli Yapılışı

Ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere içinde haşlayın. Bu sırada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin.

Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın.

Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın.

Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın.

Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına koyun.

Ispanaklı ve ricotta peynirli ravioliyi arzuya göre domates sos ile tatlandırın. Afiyet olsun.