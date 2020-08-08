Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır? Masterchef Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi, malzemeleri
Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır? Masterchef Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktaları araştırılıyor. Masterchef Türkiye yarışmasının 8 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde final turunda yarışmacılardan Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli yapımı istendi. İlzeyiciler Masterchef Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi, malzemeleri nedir? Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte nefis bir İtalyan lezzeti olan Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi haberimizde...
Masterchef'te bu akşam Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli yapımı ekranlara geldi. İtalyan mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan ravioli, son yıllarda Türk mutfağına da girdi. Makarna hamurun dolgusundan olan ravioli aslında bir tür İtalyan mantısıdır. Peki, İtalyan mantısının bu sebzeli ve peynirli çeşidi Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli nasıl yapılır?
Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli tarifi
Malzemeler
500 gr haşlanmış ıspanak
250 ricotta peyniri
2 yumurta
Parmesan peyniri
Tuz
Karabiber
Hamur için
500 gr un
4 yumurta
20 ml zeytinyağı
Ispanaklı ve Ricotta Peynirli Ravioli Yapılışı
Ravioli içinde kullanacağınız ıspanakları bir tencere içinde haşlayın. Bu sırada parmesan ve ricotta peynirini küp küp kesin.
Hamur için un, yumurta ve zeytinyağını karıştırıp orta yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Merdane yardımı ile 20 cm eninde ince hamurlar açın.
Haşlanmış ıspanakların suyunu iyice süzün. Küçük küçük kestiğiniz parmesan peyniri, ricotta peyniri, ıspanak, yumurta, tuz ve karabiber ile raviolinin iç harcını hazırlayın.
Harcı mantı yapımındaki gibi açılan hamurun üzerine aralıklarla paylaştırın. Üzerine aynı büyüklükteki diğer hamuru kapatın.
Hamur keseceği veya bıçak yardımı ile malzemeli kısımları kesip kenarlarını iyice yapıştırın. Raviolileri suda haşlayıp servis tabağına koyun.
Ispanaklı ve ricotta peynirli ravioliyi arzuya göre domates sos ile tatlandırın. Afiyet olsun.