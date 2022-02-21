Ispanaklı kiş tarifi nasıl yapılır? Sağlıklı ıspanaklı kiş

Ispanaklı kiş tarifi

Malzemeler

Kiş hamuru için:

2 su bardağı un

2 yumurta sarısı

Yarım çay bardağı soğuk su

100 gram tereyağı

İçi için:

Yarım kilo ıspanak

1 kutu krema (200 ml)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Ispanaklı kiş tarifi nasıl yapılır?

İlk önce tart hamuru hazırlanır. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılıp yoğurulur. Bir poşete konup 2 saat buzdolabında bekletilir. Bu arada yıkanıp doğranmış ıspanak biraz sıvı yağ ve tuz konularak hafif sönene kadar pişirilir. İçine karabiber konup soğumaya bırakılır. Tart hamuru çıkarılıp oklava ile yuvarlak açılır ve yağlanmış tart kalıbına konulur. Fazla gelen kenarlar kesilir. Hamur Kabarmasın diye üzerine yağlı kağıt serilir ve ağırlık yapsın diye nohut konur. 180 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirilir. Sonra soğuması için bekletilir. Soğuyan ıspanağın içine krema süt ve yumurta eklenir iyice karıştırılıp tart kalıbı üzerine yaydırılır. 180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirilir. Pişmesine 10 dakika kala üzerine bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri eklenir. Ilıyınca servis yapılır.

Ispanaklı kiş püf noktaları

Soğuyan ıspanağın içine krema süt ve yumurta eklenir iyice karıştırılıp tart kalıbı üzerine yaydırılır. 180 derece ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirilir. Pişmesine 10 dakika kala üzerine bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri eklenir. Ilıyınca servis yapılır.