Ispanaklı kek tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

200 gram ıspanak (dondurulmuş)

1 adet damla sakızı

Kekin üzeri için;

2 paket toz krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Damla sakızını kullanmanız çiğ ıspanak kokusunun giderilmesi açısından önemlidir. Ayrıca keke farklı bir aroma da katacaktır. Fakat damla sakızının aromasından hoşlanmıyorsanız, kekin içerisinde bu malzemeyi kullanmak yerine ıspanağı haşlayabilirsiniz. Daha sonra suyunu süzdürerek rondodan geçirmeniz yeterli olacaktır.

NASIL YAPILIR?

Yumurtaları toz şeker ile birlikte krema haline gelene kadar çırpın. Zeytinyağını da ilave ederek çırpma işlemine devam edin.

Dondurulmuş ıspanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Kek harcına yeşil rengi verecek olan bu sıvı karışımı ekleyin.

Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da kek harcının içine ilave edin. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak kek harcını tamamlayın.

Fırın tepsisinin tabanını yağlı bir kâğıt ile kapladıktan sonra tepsiye kek harcını aktarın ve harcın üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Kek harcını önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 35- 40 dakika kadar pişirin.

Kekin kreması için toz krem şantiyi soğuk süt ile çırptıktan sonra buzdolabında bekletin. Karışımın koyu bir kıvam alması gerektiğini unutmayın.

Pişen keki dinlendikten sonra fırının içinden alın. Keki servis tabağına ters çevirerek çıkartın. Daha sonra kekin tabanında bulunan yağlı kâğıdı dikkatli bir şekilde çıkartın.

Soğuyan ıspanaklı kekin üzerine hazırladığınız krem şanti karışımını eşit bir şekilde yayın.

Kekin rahatlıkla dilimlenebilmesi için buzdolabında iyice soğuttuktan sonra servis edin.

Afiyet olsun.