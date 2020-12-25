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Sağlık Ispanak neye iyi gelir? Kanser düşmanı ıspanağın sağlığa inanılmaz etkileri!
Sağlık

Ispanak neye iyi gelir? Kanser düşmanı ıspanağın sağlığa inanılmaz etkileri!

Kemik yapısını güçlendirmeden konsantreyi arttırmaya kadar birçok faydası olan ıspanak, vücut sağlığı için tüketilmesi gereken önemli besinlerden biridir. Peki ıspanak nelere iyi gelir? İşte ıspanağın bilinmeyen faydaları.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 02:52:00 -
Ispanak neye iyi gelir? Kanser düşmanı ıspanağın sağlığa inanılmaz etkileri!

Ispanak, karoten-B maddesi açısından zengin olan nadide besin kaynaklarındandır. İçeriğinde A, C, K ve E vitaminleri barındırmasının yanı sıra manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddeleri de bol miktarda barındırır. Yüzyıllardır alternatif tıpta şifalı bitkilerden biri olarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar, 7 gün boyunca belli miktarda ıspanak tüketmenin vücuda birçok fayda sağladığını göstermiştir.

İşte ıspanağın bilinmeyen faydaları...

- İleri yaşlarda görülme olasılığı olan kemik erimesini önler. Kemik ve kasların yapısını güçlendirir.

- İçerdiği magnezyum sayesinde metabolizmanın hızla çalışmasını sağlar. Diyet yapanlar için ideal bir besindir.

- Kandaki hücrelerin seviyesini düzenler. Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi sağlık sorunlarını engeller.

- Vücuttaki demir seviyesini dengeleyerek emilimi sağlar. Bu sayede beyin sağlığına da destek olur. Sinir hücrelerini güçlendirir, beyin fonksiyonlarını arttırır. Unutkanlık gibi hastalıklara da iyi gelir.

- Diş minesini güçlendirerek diş kaybını önler.

- Cilt sağlığı için gerekli olan A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Yaşlanmayı geciktirir.

- Kanser düşmanıdır. Vücutta bulunan hücrelerin yapısını korur.

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