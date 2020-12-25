Ispanak neye iyi gelir? Kanser düşmanı ıspanağın sağlığa inanılmaz etkileri!

Ispanak, karoten-B maddesi açısından zengin olan nadide besin kaynaklarındandır. İçeriğinde A, C, K ve E vitaminleri barındırmasının yanı sıra manganez, demir, magnezyum ve bakır gibi maddeleri de bol miktarda barındırır. Yüzyıllardır alternatif tıpta şifalı bitkilerden biri olarak kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar, 7 gün boyunca belli miktarda ıspanak tüketmenin vücuda birçok fayda sağladığını göstermiştir.

İşte ıspanağın bilinmeyen faydaları...

- İleri yaşlarda görülme olasılığı olan kemik erimesini önler. Kemik ve kasların yapısını güçlendirir.

- İçerdiği magnezyum sayesinde metabolizmanın hızla çalışmasını sağlar. Diyet yapanlar için ideal bir besindir.

- Kandaki hücrelerin seviyesini düzenler. Yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi sağlık sorunlarını engeller.

- Vücuttaki demir seviyesini dengeleyerek emilimi sağlar. Bu sayede beyin sağlığına da destek olur. Sinir hücrelerini güçlendirir, beyin fonksiyonlarını arttırır. Unutkanlık gibi hastalıklara da iyi gelir.

- Diş minesini güçlendirerek diş kaybını önler.

- Cilt sağlığı için gerekli olan A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengindir. Yaşlanmayı geciktirir.

- Kanser düşmanıdır. Vücutta bulunan hücrelerin yapısını korur.