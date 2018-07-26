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İSO’dan bankalara faiz sitemi

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, nakit sıkışıklık ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle orta ölçekli sanayi firmalarının krediye erişimde zorluk yaşadığına dikkat çekerek “Bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve verimli kullandırılmasında yetersiz kaldı. Bankalar, sanayiciye bakış açısını değiştirmeli” dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
İSO’dan bankalara faiz sitemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sonuç odaklı, yüksek performanslı, etkin bir yürütme yapısına dayandığını söyleyen Bahçıvan, “Bu, uzun süredir dile getirdiğimiz bir anlayıştı. Şimdi yapılması gereken Türkiye’nin ihtiyacı olan hedeflere ulaşmak için sanayi projelerini gündeme almak ve nokta atışlarla küresel rekabet gücünü oluşturmaktır” diye konuştu.

KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI

Özellikle faiz ve kurlardaki yüksek boyutlu dalgalanmanın baskısını hissettiklerini ve sürdürülebilir kârlılık konusunda endişe duyduklarını vurgulayan Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankacılık sisteminin çalışmasını düzenleyen Bankacılık Kanunu’nun en önemli amaçlarından biri bankalarca kullandırılacak kredilerin etkin, objektif ve rekabet gücü kazandıracak şekilde ekonomimizin hizmetine sunulmasıdır. Son günlerde malumunuz üzere piyasalarda devam eden nakit sıkışıklığı ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle özellikle orta ölçekli firmalarımız krediye erişim konusunda zorluklar yaşamaktadır. Buna ek olarak son dönemde büyük kredilerde yaşanan yeniden yapılandırılma uygulamalarının da etkisiyle bahsettiğimiz nakit sıkışıklığının derinleştiğini gözlemliyoruz. Başka bir deyişle bankacılık sektörü büyük kredilerin yönetiminde ve kaynakların etkin kullandırılmasında yetersiz kalmıştır. Bankaların bu uygulamasının bedelini orta ölçekli sanayici firmalarımız ödememelidir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
  1. İstanbul Sanayi Odası Yönetim
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

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