İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 54,4’e yükseldi

Buna göre endeks ocakta 54,4’e yükselerek, Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi. Böylelikle, sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, son PMI verilerinin Türk imalat sektörünün yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: “Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışa bağlı olarak üretim ve yeni siparişler büyüme bölgesine geri döndü. Firmaların üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla personel alımlarını hızlandırmasıyla birlikte istihdamda yaşanan güçlü artış, anketin en önemli gelişmesi olarak kaydedildi.”