İSO Türkiye İmalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 53,9'a yükseldi.



İSO Türkiye İmalat PMI anketinin ekim ayı sonuçları açıklandı.



Eşik değer 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 52,8 seviyesinde bulunan İSO Türkiye imalat PMI ekimde 53,9'a yükseldi.

Bu sonuç, Türk imalat sektörünün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan daralmanın ardından üst üste 5 ay büyüme gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Yeni siparişlerde artış trendi 5 ayı geride bırakırken, imalatçılar müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı olarak, birikmiş işler son 3 ay boyunca azaldı.

İstihdamda devam eden belirgin artış, üretimdeki genişlemeyi destekledi. İstihdam yaratma hızının Şubat 2018'den beri en yüksek düzeye ulaşması dikkati çekti. İmalatçılar ekim ayında satın alma faaliyetlerini de artırdı, ancak girdilerin üretim süreçlerinde kullanılması ve malzeme temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stokları azaldı. Özellikle yurt dışından temin edilen girdilerde tedarik zinciri gecikmeleri daha fazla yaşandı.

Genel olarak teslimat sürelerinde hazirandan beri en yüksek artış kaydedildi. Türk lirasındaki zayıflık, ekim ayında da hem girdi maliyetleri hem de nihai ürün fiyatlarında keskin artışlara yol açtı. Girdi maliyetleri son iki yıllık dönemin en belirgin artışını gösterirken nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş de son 25 ayın en güçlü oranında gerçekleşti.





- Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı sekize yükseldi





Verilere göre, Türk imalat sanayinin farklı sektörlerinde yakın zamanda gözlenen eğilimler 2020'nin dördüncü çeyreğinin başında da büyük ölçüde devam etti.

Faaliyet koşulları iyileşen sektör sayısı eylülde 7 iken, ağaç ve kağıt ürünleri sektörünün büyüme bölgesine geri dönmesiyle ekim ayında 8'e yükseldi. Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içerisinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi.

Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşti. Kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti.

Ekim ayında faaliyet koşulları zayıflayan iki sektör, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri oldu. Mevcut daralma eğilimi gıda ürünlerinde ikinci, giyim ve deri ürünleri sektöründe sekizinci aya ulaştı. Bu iki sektör, aynı zamanda üretimin de düşüş gösterdiği alanlar oldu.

Öte yandan, Kovid-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından toparlanma süreci devam ederken, 10 sektörün 5'i eylül ayına göre daha güçlü üretim artışı gerçekleştirdi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki güçlü iyileşmenin yansıması olarak, toplam yeni siparişlerde genele yaygın artışlar gerçekleşti. Takip edilen 10 sektör içerisinde yeni ihracat siparişleri artan sektör sayısı eylülde 4 iken, ekimde 8'e yükseldi.

İmalat sanayi iş gücü piyasasında olumlu gelişmeler söz konusu oldu. 2017 yılı sonundan beri ilk kez tüm sektörler istihdam artışı sağladı. Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesi, ekim ayında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. Nihai ürün fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi ve 8 sektörde enflasyon ivme kazandı. Kovid-19 ve malzeme yetersizlikleri nedeniyle, tedarik zincirindeki aksamalarda düzelme belirtisi gözlenmedi.





- "İstihdam artışı toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektöründe toparlanmanın, üretimde devam eden güçlü artışa bağlı olarak ekim ayında da sürdüğüne dikkati çekti.

Firmaların üretimi desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesinin, toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret ettiğini belirten Harker, "IHS Markit, Kovid-19 kaynaklı olarak yılın başlarında yaşanan sert düşüşe karşın, sanayi üretiminin 2020 genelinde sadece yüzde 0,8 azalacağını öngörüyor. Bu olumlu görünüm, Türk lirasında devam eden zayıflık nedeniyle enflasyonist baskıların artmasına rağmen gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.