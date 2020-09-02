İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 54,3 oldu

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 56,9 olarak ölçülen manşet PMI ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Ancak endeksin eşik değer 50’nin belirgin bir şekilde üzerinde olması, faaliyet koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.

“Pozitif ayrışma devam ediyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağustosta temmuza göre endeksin bir miktar gerilemesine karşın 54,3’lük değerle eşiğin üzerinde olduğunu ve canlanmayı gösterdiğini vurgulayan Varank, “10 sektörün 8’inde artış var. Gıda, giyim ve deri ürünlerinde üretim artıyor. En fazla yeni sipariş artışı ana metalde. Diğer ülkelere kıyasla pozitif ayrışma devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Devleri geride bıraktı

Varank’ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste ağustosta elde ettiği 54,3’lük değerle aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, Rusya’nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı. Anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalatçılarının, önceki ay gözlenen güçlü büyüme temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildiğini ifade etti.