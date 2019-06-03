İSO Turkiye İmalat PMI 45,3 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mayıs’ta 45,3 oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Mayıs 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs’ta 45,3 seviyesinde gerçekleşti.

Sonuçlara göre Türk lirasındaki değer kaybının imalat sektörünü etkilediği mayıs ayında, girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi. Bunun yansıması olarak tüketici talebindeki zayıflık belirtileri devam etti. Yeni siparişler ivme kaybederken, bazı anket katılımcıları Avrupalı müşterilerden gelen talepteki zayıflığa dikkat çekti. Bu durum, satın alma faaliyetlerinin azalmasına neden oldu. Tedarikçilerin teslimat süreleri de ılımlı artış gösterdi.

İstanbul İmalat PMI Mayıs’ta 47,1’e yükseldi

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Mayıs ayında 47,1’e yükseldi. İstanbul imalat sektörünün istikrar kazanmaya daha da yaklaştığı mayısta, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine bağlı olarak faaliyet koşullarındaki ivme kaybı son 10 ayın en düşük hızında gerçekleşti. İmalatçıların kırılgan talep koşullarının devam ettiğini belirttiği mayıs ayında bazı iyileşme işaretleri gözlendi. Yeni ihracat siparişlerindeki yavaşlama hız kesti. Yeni siparişlerdeki olumlu eğilim üretim tarafına da yansıdı ve düşüş daha ılımlı oldu. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları artış gösterdi. Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama, girdi stoklarının gerilemesine yol açtı. Bazı anket katılımcılarının yeni siparişleri karşılamak için mevcut stokları kullanmayı tercih etmesine bağlı olarak nihai ürün stokları da azaldı.