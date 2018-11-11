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İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule pasajı için yarın başlayacak olan "İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması"nı düzenliyor.

11 Kasım 2018 Pazar 10:17
İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması başlıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), her gün binlerce kişinin İstiklal ve Meşrutiyet Caddeleri arasındaki bağlantısını sağlayan Odakule pasajı için tasarım yarışması düzenliyor. Yarın başlayacak olan İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması’nda toplam 155 bin TL para ödülü dağıtılacak. Yarışma ile modern, yenilikçi çevre oluşturulması, kültür ve sanatın rekabet yoluyla geliştirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:17
  1. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  2. Meşrutiyet Caddesi
  3. İSO Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması

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