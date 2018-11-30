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İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:- "Tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na önerdiğimiz 'emlak sanayi' modelinin hayata geçmesinde odamız, her türlü katkıyı vermeye hazırdır"- İSO 2018 Çevre Ödülleri kapsamında, "Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası layık görüldü- Aynı kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, üçüncülüğü, Ülker Bisküvi, "Jüri Özel Ödülü"nü ise Sütaş aldı

30 Kasım 2018 Cuma 16:43
İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na önerdiğimiz 'emlak sanayi' modelinin hayata geçmesinde odamız, her türlü katkıyı vermeye hazırdır." dedi.

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının daha çevreci ürünlerinin, daha az enerji ve ham madde ile üretim sağlayan projelerinin, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi konusundaki çalışmalarının yarıştığı İSO 2018 Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödüller, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

İSO Çevre Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde birinciliğe Tofaş Türk Otomobil Fabrikası layık görülürken, aynı kategoride ikinciliği Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ, üçüncülüğü Ülker Bisküvi aldı. Sütaş Süt Ürünleri de "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

İSO Başkanı Bahçıvan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en köklü ve güçlü sivil toplum kuruluşlarından olan İSO'nun, 1990 yılında ilk çevre şubesini kuran oda olarak, ülkenin ekonomik, toplumsal, çevresel ve kültürel konularında çözüm arayışlarının parçası olmaya dayalı sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

Bu bağlamda İSO Çevre Ödülleri ile bakanlığın bir paydaşı olarak çevre konusundaki toplumsal farkındalığı pekiştirmek ve geliştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Bahçıvan, İstanbul'un moda, finans, turizm ve hizmet odaklı bir istihdam yapısına dönüşmesine yönelik 2009 yılında hayata geçirilen çevre düzeni planına değindi.


- "İstanbul, bölge ölçeğinde planlanmalıdır"


Erdal Bahçıvan, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul’dan sanayi kimliğini silmek, onu ekonomik krizler karşısında savunmasız bırakır. 2008 küresel finansal krizde sanayiden uzaklaşan toplumlar ve şehirlerin durumuna hep beraber şahit olduk. Sanayinin sorun yaşamaması için bahsettiğim dönüşümün bölge, hatta ülke ölçeğinde ele alınacak bir program ve plan dahilinde gerçekleşmesi gerekmektedir. İstanbul, bölge ölçeğinde planlanmalıdır. Ülkemiz için acil olarak mekansal stratejik planın hazırlanması sanayimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük icraat programında yer alan yatırımlar için arazi ihtiyacı analizinin yapılacak olması bu açıdan çok önemli."

Sanayinin, mekan sorunu nedeniyle adeta göçebe durumda olduğuna ve bunun kaynak israfını beraberinde getirdiğine dikkati çeken Bahçıvan, tapudan uzak bir sanayi modeline vakit kaybetmeden geçilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçıvan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na önerdiğimiz 'emlak sanayi' modelinin hayata geçmesinde odamız, her türlü katkıyı vermeye hazırdır. İskansız binalara kalıcı çözüm getiren İmar Barışı için teşekkür ederiz. Bu konuda sanayinin toplam inşaat alanı fazla olduğundan yüksek başvuru bedelleri çıkmıştır, taksitlendirme kolaylığı faydalı olacaktır." diye konuştu.


- Ödüller


İSO 2018 Çevre Ödülleri'ni kazananlar ve ürünleri, projeleri, çalışmaları şöyle:


BüyükÖlçekli İşletme Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜTOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI AŞ
İKİNCİLİK ÖDÜLÜUNİLEVER SAN. VE TİC. TÜRK AŞ
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜÜLKER BİSKÜVİ SAN. AŞ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ AŞ

BüyükÖlçekli İşletme İnovatif Çevre Dostu Ürün
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜARÇELİK AŞGeri dönüşüm pet şişelerin yeniden değerlendirilmesiyle üretilen yüksek performanslı, inovatif ve çevreci çamaşır makinesi kazanı
İKİNCİLİK ÖDÜLÜVESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. AŞÇevre dostu R32 soğutucu akışkanlı, 0 Standby, A+++ akıllı inverter klima
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜSARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞPOAŞ için 20 litre yeni plastik bidon projesi
BüyükÖlçekli İşletme Çevre Dostu Uygulama Projesi
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞAtık boya geri dönüşüm ve geri kullanım sistemi
İKİNCİLİK ÖDÜLÜTÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜBelediye kentsel atık suların sanayide proses suyu olarak kullanılmak üzere geri kazanımı
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. AŞHeat-Pipe ısı değiştirici tasarımı ile seramik fırınlarından atık enerjinin geri kazanımı
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜYILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. AŞ Ağaç sanayisi üretiminde madde akım yönetimi ve yıldız entegre aş uygulamaları
KOBİİnovatif Çevre Dostu Ürün
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜHAGELSON PLASTİK VE GERİ DÖNÜŞÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİAtık halı geri dönüşümü ile üretilen plastik ham madde
İKİNCİLİK ÖDÜLÜBARAN ELEKTRONİK SİSİTEMLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.Serbest soğutma temelli iklimlendirme kontrol sistemi
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜUZAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET AŞEkolojik sertifikalı ev temizlik ürünleri
KOBİ ÇevreDostu Uygulama Projesi
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜULTRAPAK MAKİNA SAN.TİC.AŞKesilmiş yarı mamul bezin ultrasonik kaynak yöntemiyle, 3 boyutlu taşıma torbası üretim hattı
İKİNCİLİK ÖDÜLÜMETE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET AŞEnjeksiyon makinelerinde kalıp içi soğutma sularının geri kazanımı
Özel Kategori - Kurum/Kuruluş
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜMEMSİS ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LTD. ŞTİ.Su/atık su arıtımı ve geri kazanımında yerli membran ve modüllerin geliştirilmesi
İKİNCİLİK ÖDÜLÜPİRİ REİS ÜNİVERSİTESİBreeam Excellent sertifikalı Tuzla deniz kampüsü
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNANOMİK NANOBİYOTEKNOLOJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Taze meyve/sebzelerin raf ömrünü arttıran insan ve çevre sağlığına dost doğal koruyucu: Mikoks
Özel Kategori - Akademisyen
ÇEVRE KONUSUNDAKİ AKADEMİK ÇALIŞMALARINEDENİYLE ÖZEL ÖDÜL ALMAYA HAK KAZANANLARBERAT HAZNEDAROĞLU, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİBiyoekonomi odaklı kalkınma çerçevesinde gıda:su:enerji bağlantısı ve yosun uygulamaları
GÖKÇE KOR BIÇAKÇI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİAnaerobik çürütme prosesinde uygulanan mikro dalganın arıtma çamurundaki triklosan giderimine etkisi
ÇİĞDEM GÖMEÇ, DOÇENT DOKTORTavuk atıklarının havasız arıtımı sonrasında anammox yolu ile amonyak gideriminin araştırılması
YASİN ÖZDEMİR, DR.Su ve tuz kullanılmadan sofralık zeytin üretimi ceviz yeşil kabuğunun susuz soyma sistemi
İSA DAL, ÖĞRETİM GÖREVLİSİÇevre dostu yeni nesil bor bileşiği ile ağartma işlemi


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:43
  1. İSO 2018 Çevre Ödülleri
  2. İstanbul Sanayi Odası
  3. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

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