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İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken kayyım açıklaması

Mardin, Diyarbakır ve Van'da HDP'li belediyelerin terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılma kararına eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 15:50
İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken kayyım açıklaması

Yeni parti kulislerinde ismi geçen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, teröristlere finansman sağlayan HDP'li belediyelere kayyım atanma kararından rahatsız oldu.

Ertuğrul Günay, kayyım kararınından kaygı duyduğunu belirterek, "Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının soyut ve siyasi iddialarla görevden alınmasından, demokrasi kurallarına aykırılığı bir yana, ülke bütünlüğü açısından da kaygı duydum. Seçilmişlerin mağduriyeti,  sadece demokrasi karşıtlarının elini, tezini güçlendirir" dedi.

Davutoğlu ve Gül de karşı çıkmıştı

İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da alınan karara tepki göstermişti.

Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o konuşması gündeme geldi! 'HDP'li belediyeler hesabını verecek' demişti...

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:50
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Ertuğrul Günay
  5. AK Parti
  6. kayyım

YORUM YAZ

  • Burhaneddin NamlıBurhaneddin Namlı19 dk önce
    Akit bu tipleri niye ciddiye alır ki?Bu adam hakikatin ırzına tasallut ediyor. Bu söyledikleri haber değil.
  • hsnhsn24 dk önce
    Zaten ak partinin bir hatasıydı bu solcu zihniyetli kafayı bakannyapmak
  • Deli İboDeli İbo27 dk önce
    Ya bizim Reis harbiden Reis ama, bu acuzelerin ne olduğunu, kime hizmet ettiklerini, tasmalarının kimin elinde olduğunu, hiç bir bok olmadıklarını anlamışta bunları trenden indirmiş.Adi şerefsizler yayan yürüyemedikleri için, gene birisinin kayığına binmeye çalışıyorlar.Bundan sonra siz anca babaya binersiniz, vatan haini siyonist uşakları.
  • mniksekmniksek35 dk önce
    AK PARTİ VE MHP DIŞINDA KALAN NE KADAR PARTİ VE PARTİ KURMA GİRİŞİMCİLERİ VARSA TÜRKİYE ALEYHİNE NE VARSA DESTELİYORLAR, TAMAMI GAYRİ MİLLİ OLMUŞLAR, HEPSİNİN İPİ FETÖ VE PKK İTİNİN ELİNDE...
  • İbrahimİbrahim38 dk önce
    Hepsi aynı .....
  • Dursun AltundağDursun Altundağ40 dk önce
    kisi sevdigiyle beraberdir. Reis sizi sevdi deger verdi, kiminizi cumhur baskani, kiminizi başbakan, kiminizide bakan yapti, o soze el uzatmasaydi bu makamlari rüyanizda göreceginize inaniyormusunuz. kisi sevdigiyle baraberdir. Reis sizi sevdi yanina aldi size bu devlete hizmet etme imkani verdi. merak etigim sizin sevdiginiz su an kim. Halk gercegi gorur, bir mâgdur varsa sahip cikar ve ilk secimde gereken notu verir. Rabim cumhur başkanimizi ve ekini danismanlarini ve tum muslumanlari korusun, yar ve yardimcimiz olsun. Amin
  • ahmetahmet50 dk önce
    Ak parti sıralarında ikbal için her türlü kılığa girebilecek şahsiyet yoksunu bu insanları istemiyoruz.Yetti artık. haysiyetsizler. Vatanını satmak ne zaman demokrasi oldu?
  • kisi sevdigiyle beraberdir.kisi sevdigiyle beraberdir.52 dk önce
    Reis yanina aldi kimini cumhurbaskani kimini başbakan, kiminide bakan yapti, Reis size guvenip el uzati size belli makamlara gelmenize vesile oldu. şimdi ne oldu. kimi sevgisi agir basti. Iylige iylik er kisinin isi, InsiAllah ilk secimde halk gereken notu, hak edene verecektir.
  • MidyatlıMidyatlı52 dk önce
    sen tam bir kalleş ve yağcısın senin gibi karekterlı şahsiyetler nası bu Ülkede bakan olabiliyor ben anlayamıyorum ve hamd olsun hale biz ayakta kalabiliyoruz.
  • KAŞGARLI MAHMUT KAŞGARLI MAHMUT 55 dk önce
    LÜ YÜRÜ GİT: SEN VARYA SEN KİMİN ÇÖPLÜĞÜNDE YAĞLI KEMİK VAR KONSOLOS ...GİBİ DERHAL ORAYA ZIPLARSIN... HASİYET VE ŞEREF YOK SENDE ŞİMDİ DE PKK B.... KU YEMİYE BAŞMLADIN BU MİLLETİN PARASI SANA ZEHİR ZIKKIM OLSAN.İNŞALLAH YEMEDEN ZIBARIR GİDERSİN.
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 59 dk önce
    Gülü, davutu bimemnesi bağırıyorlar;"Biz fetöcüyüz, anlamadınızmı?"
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    reıs bunuda huşrdalıktancıkarıp bakanyapmıştı kendıpartısıne ıhnaet edenden hayır gelmez denendı def oldu veselam

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