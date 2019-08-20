İsmi yeni partiyle anılıyordu! Eski bakandan tepki çeken kayyım açıklaması Mardin, Diyarbakır ve Van'da HDP'li belediyelerin terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılma kararına eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Yeni parti kulislerinde ismi geçen eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, teröristlere finansman sağlayan HDP'li belediyelere kayyım atanma kararından rahatsız oldu. Ertuğrul Günay, kayyım kararınından kaygı duyduğunu belirterek, "Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının soyut ve siyasi iddialarla görevden alınmasından, demokrasi kurallarına aykırılığı bir yana, ülke bütünlüğü açısından da kaygı duydum. Seçilmişlerin mağduriyeti, sadece demokrasi karşıtlarının elini, tezini güçlendirir" dedi. Davutoğlu ve Gül de karşı çıkmıştı İçişleri Bakanlığınca HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da alınan karara tepki göstermişti. Ahmet Davutoğlu'nun 2016 yılındaki o konuşması gündeme geldi! 'HDP'li belediyeler hesabını verecek' demişti...

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