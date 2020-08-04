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Siyaset

İsmi yeni partiler ile sık sık anılıyordu! Ufuk Uras'tan Muharrem İnce'nin yeni partisi ile ilgili açıklama

İsmi yeni partilerle sıkça anılan ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras, CHP'den ayrılacağı iddia edilerek yeni bir oluşum hazırlığında olduğu konuşulan Muharrem İnce ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:55:00 - 2020-08-04 11:33:18
İsmi yeni partiler ile sık sık anılıyordu! Ufuk Uras'tan Muharrem İnce'nin yeni partisi ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz aylarda ismi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras, CHP'li Muharrem İnce ile ilgli çarpıcı bir çıkış yaptı.

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili konuşan Ufuk Uras, "Muharrem İnce'nin ister yüzbin imzayla ister parti kurarak cumhurbaskanligina bir kere daha aday olmasi Chp'yi rahatsiz etmez. Ilk turda herkesin kendini saydirmasinda bir mahsur yok. Herkes hevesini alabilir. Minder ortada, yenilmiş pehlivanlar bu süreci belirlemeyecek" dedi.

Uras, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Muharrem Ince'nin yeni partiye Chplileri almayacagim yaklaşımı eski bir Ecevit nostaljisi gibi. Aynı nehirden bir daha yıkanmak olmaz.

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Yorumlar

kemal

Bir solcu olarak İnce'yi haklı buluyorum ve destekliyorum. Bir çıkarım olduğunu düşünmeyin. İnce dürüst olduğu için kendisini destekliyorum. Solun böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu bütün solcular biliyoruz. Yalansa yalan deyin. Dokuz kere seçim kaybedip hala aynı koltukta oturabilen bir siyasetçi gördünüz veya duydunuz mu?!?!?!?!?!?!!??!?!?! Halk, CHP ne ayak demeye başlamayacak mı?!?!?!?!?!?!?!
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yenilikçi

muharrem ince nin kuracağı yeni partiyi destekliyorum chp pkk nın gölgesinden tokadından kurtulması lazım gerçek ATATÜRK çülerin yeni adresi olur
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