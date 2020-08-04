İsmi yeni partiler ile sık sık anılıyordu! Ufuk Uras'tan Muharrem İnce'nin yeni partisi ile ilgili açıklama

Geçtiğimiz aylarda ismi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile ÖDP Eski Genel Başkanı Ufuk Uras, CHP'li Muharrem İnce ile ilgli çarpıcı bir çıkış yaptı.

Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili konuşan Ufuk Uras, "Muharrem İnce'nin ister yüzbin imzayla ister parti kurarak cumhurbaskanligina bir kere daha aday olmasi Chp'yi rahatsiz etmez. Ilk turda herkesin kendini saydirmasinda bir mahsur yok. Herkes hevesini alabilir. Minder ortada, yenilmiş pehlivanlar bu süreci belirlemeyecek" dedi.

Uras, açıklamasının devamında şunları söyledi:

Muharrem Ince'nin yeni partiye Chplileri almayacagim yaklaşımı eski bir Ecevit nostaljisi gibi. Aynı nehirden bir daha yıkanmak olmaz.