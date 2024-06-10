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Spor İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sofyan Amrabat'a yeni talip
Spor

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sofyan Amrabat'a yeni talip

Yeniakit Publisher
2024-06-10 19:09:00 -
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sofyan Amrabat'a yeni talip

Serie A devi Milan, sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Fiorentinalı yıldız orta saha Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Serie A ekibi Milan'dan flaş bir hamle geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan, sezonu Manchester United'da tamamlayan Fiorentinalı orta saha Sofyan Amrabat'ı transfer listesine ekledi.

Milan kulübünün özel danışmanı olan Zlatan İbrahimovic'in Amrabat'ı düzenli olarak takip ettiği ve yönetime önerdiği iddia edildi.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Haberde Amrabat'ın Fiorentina ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ettiği ancak bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
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MANCHESTER TARAFTARI ONU İSTİYOR

Öte yandan Manchester United taraftarları da Sofyan Amrabat için devrede. Manchester United taraftarlarının FA CUP finalinde iyi performans gösteren Amrabat'ın gelecek sezon takımda kalması için yönetimi harekete geçirmeye çalıştıkları dile getirildi.

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Öte yandan ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Amrabat için Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan da bir açıklama geldi. Okan Buruk, Amrabat ile ilgili yaptığı açıklamada 'Amrabat ile görüşmedim. Geçen sene görüşmüştüm, son anda Manchester United'a gitti. Önemli bir oyuncu, Avrupa'da fiyatlar uçtu. Kimi sorsanız 20-25-35... Oyuncu fiyatları 2-3 katına çıktı şu anda.' ifadelerini kullandı.

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