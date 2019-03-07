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İsmet Yıldırım:”Mahallelerin eksiklerini en kısa zamanda tamamlayacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza attığını vurgulayarak, “Onun için baktığımızda sosyal belediyecilik adı altında, bir sürü işler yapılmış.

07 Mart 2019 Perşembe 17:30
İsmet Yıldırım:”Mahallelerin eksiklerini en kısa zamanda tamamlayacağız”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında önemli işlere imza attığını vurgulayarak, “Onun için baktığımızda sosyal belediyecilik adı altında, bir sürü işler yapılmış. Ama yeterli mi değil. Mahallelerde eksiklerimizi bu dönemde tamamlayacağız” dedi.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Esenevler Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi’nin kadınlarını bir araya getiren ‘Kadınlar Buluşması’na katıldı. Programda kadınları dinleyen Yıldırım, gelen istek ve soruları yanıtladı.


Ümraniye’de bugüne kadar önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Başkan adayı İsmet Yıldırım,”Ümraniye’mizde bugüne kadar ciddi hizmetler yapıldı. Sosyal alanda hizmetler yapıldı. O sosyal hizmetlere hepinizin katkısı var. Hanelerinizde fakir fukaraya bakılıyor, yaşlılara bakılıyor, engellilere bakılıyor. Engellilere hakikaten önemli hizmetler yapılıyor. Belediyemizin dört tane minibüsü var. Kapasitesi dörder kişilik ve bir seferde 16 kardeşimizi istediğiniz yere götürme imkanı var. Onların ihtiyaçlarını görecek kültür merkezlerinde engelliler için ayrılmış yerler var, ayrıca engelli merkezimiz var. Onun için baktığımızda sosyal belediyecilik adı altında, bir sürü işler yapılmış. Ama yeterli mi değil. Mahallelerde eksiklerimizi bu dönemde tamamlayacağız” dedi.


Mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Yıldırım, “Belki yeşil alana ihtiyaç var. Açık spor alanlarına, yürüyüş yollarına ihtiyaç var. Biraz önce belirttim kapalı spor salonlarına ihtiyaç var. Onları göreve geldiğimizde hep beraber İnşallah tamamlayacağız. Ümraniye’de yapacak çok işlerimiz var. Ulaşımda çok işlerimiz var, pazar yerlerinde çok işlerimiz var. Geldiğimizde ilk pazar bu İstiklal Mahallesi’ndeki meşhur Marmara Caddesi pazarını halledeceğiz, kapalı pazar haline getireceğiz. O öyle yağmurda, çamurda, esnafla iç içe, öyle pazar olmaz. Bize yakışmaz. O projeyi ilk burada yapacağız ve diğer mahallelerimiz de buradan istifade edecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:30
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