İsmet Özel’e dair harika bir kitap

Reşit Güngör Kalkan’ın, Okur Kitaplığı’ndan çıkan, ‘Ben İsmet Özel Şair… Bir Portre Denemesi’ isimli eser uzun soluklu bir emeğin tezahürü olarak inkişaf etmiş. Büyük mütefekkiri çocukluk yıllarından itibaren ele alan yazarımız, Özel’in fikirsel dünyasını teşekkül ettiren olaylara dikkat çekmeyi de unutmamış. Şairin, düşün dünyasına yoğunlaşan Kalkan, magazinel bilgiden ziyade keskin değer yargıları olan bir yazarın dünyasının dehlizlerine ışık tutmuş. Özel’i ve fikirlerini merak edenlerin mutlaka ama mutlaka edinmesi gereken bir eser.