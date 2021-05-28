İsmet İnönü yıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Taksim Camii ibadete açıldı

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AK Parti hükümeti ile birlikte Ayasofya Camii’nin prangalarından kurtularak 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesinin ardından bugün de Taksim Meydanı’nın sembolü olacak Taksim Camii, Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP yıktı, AK Parti dikti

CHP iktidarı döneminde İsmet İnönü, Topçu Kışlası’nda bulunan tarihi cami için yıkım emri verirken; 2017 yılında temeli atılan ve bugün açılışı yapılan cami Müslümanlara büyük bir sevinç ve heyecan yaşattı.

Taksim Meydanı’nda yapılan cami muhalefet kanadında yine eleştirilerin hedefinde oldu. Ayasofya’nın açılışında olduğu gibi bu cami için de ‘siyasi’ suçlamaları yapılırken CHP iktidarının Taksim Meydanı’nda ‘cami’ yıktığı gerçeği tarihe kara bir leke olarak kaydedilmişti.

İsmet İnönü Taksim Camii'ni yıktırdı

Taksim Kışlası’nda yer alan ihtişamlı cami, Cumhuriyet’in ilk yıllarında diğer birçok cami gibi harabeye döndü. Bakımsız kalan ve unutulmaya yüz tutan cami, Müslümanlara yaşattığı zulümlerle adını tarihe geçiren İsmet İnönü’nün emriyle yıkıldı.

Erdoğan, Müslümanların hayalini gerçekleştirdi

İBB Başkanı olduğu dönemde yıkılan caminin yerine otopark olarak kullanılan araziyi işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur.” diyerek millete söz vermişti.

İsmet İnönü’nün emriyle CHP iktidarı döneminde yıkılan ve adına lanetler okunan darbeci Kenan Evren’in ‘Orası yakışık kalmaz, orada Atatürk’ün heykeli var’ dediği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle yeniden yapıldı.

"İstanbul'un fethine de bir hediyedir"

Caminin tüm maliyetlerini karşılayan Elmas ailesi, 150 yıllık mazisi olan Taksim Cami'nin inşasını üstlendi. Cuma namazıyla birlikte açılan camide Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir."

"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir camii inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir, milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir."