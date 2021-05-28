  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Taksim Camii açılışı sonrası Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an tilaveti! Dikkat çeken ayetler

Böyle beceriksizlik görülmedi... CHP'li İmamoğlu İBB'yi borç batağına soktu

CHP ve İYİ Parti’nin trolleri sosyal medyada harekete geçti!

Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken Sedat Peker uyarısı

Otoparka değil camiye karşı çıktılar!

Taksim Camii açıldı, Erbakan Hoca’nın Ayasofya sözleri gündem oldu: Eğer Ayasofya’da ezan okunuyorsa Türkiye’de inananlar hakimdir

AK Partili isim ilk kez açıkladı! İşte Adnan Menderes'e yapılan kan donduran işkenceler

Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan flaş karar
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka
Ukrayna'dan flaş karar! Hava sahasını kapattı
9 kadını fuhşa sürükleyen 2 şahıs tutuklandı
O dolandırıcılar Kayseri'de yakalandı
Gündem İsmet İnönü yıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Taksim Camii ibadete açıldı
Gündem

İsmet İnönü yıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı! Taksim Camii ibadete açıldı

CHP döneminde İsmet İnönü tarafından yıkılan Taksim Meydanı'ndaki Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle yeniden yaptırılarak ibadete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 23:28:00 - 2021-05-29 00:20:39

yeniakit.com.tr

AK Parti hükümeti ile birlikte Ayasofya Camii’nin prangalarından kurtularak 86 yıl sonra yeniden camiye çevrilmesinin ardından bugün de Taksim Meydanı’nın sembolü olacak Taksim Camii, Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP yıktı, AK Parti dikti

CHP iktidarı döneminde İsmet İnönü, Topçu Kışlası’nda bulunan tarihi cami için yıkım emri verirken; 2017 yılında temeli atılan ve bugün açılışı yapılan cami Müslümanlara büyük bir sevinç ve heyecan yaşattı.

Taksim Meydanı’nda yapılan cami muhalefet kanadında yine eleştirilerin hedefinde oldu. Ayasofya’nın açılışında olduğu gibi bu cami için de ‘siyasi’ suçlamaları yapılırken CHP iktidarının Taksim Meydanı’nda ‘cami’ yıktığı gerçeği tarihe kara bir leke olarak kaydedilmişti.

İsmet İnönü Taksim Camii'ni yıktırdı

Taksim Kışlası’nda yer alan ihtişamlı cami, Cumhuriyet’in ilk yıllarında diğer birçok cami gibi harabeye döndü. Bakımsız kalan ve unutulmaya yüz tutan cami, Müslümanlara yaşattığı zulümlerle adını tarihe geçiren İsmet İnönü’nün emriyle yıkıldı.

Erdoğan, Müslümanların hayalini gerçekleştirdi

İBB Başkanı olduğu dönemde yıkılan caminin yerine otopark olarak kullanılan araziyi işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur.” diyerek millete söz vermişti.

İsmet İnönü’nün emriyle CHP iktidarı döneminde yıkılan ve adına lanetler okunan darbeci Kenan Evren’in ‘Orası yakışık kalmaz, orada Atatürk’ün heykeli var’ dediği Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emriyle yeniden yapıldı.

"İstanbul'un fethine de bir hediyedir"

Caminin tüm maliyetlerini karşılayan Elmas ailesi, 150 yıllık mazisi olan Taksim Cami'nin inşasını üstlendi. Cuma namazıyla birlikte açılan camide Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir."

"Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir camii inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir, milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir." 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken Sedat Peker uyarısı
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken Sedat Peker uyarısı

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak Yeniakit'in Youtube kanalında yayınlanan "Konuşulmayanlar" programında son günlerde gündemi meşgul eden S..
Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı

Taksim Camii ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kub..
Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!
Gündem

Hazımsız Almanlardan Taksim Camii provokasyonu!

Yıllardır bölgede yaşayan vatandaşlar ve çalışan esnaf için büyük ihtiyaç olan Taksim Camii bugün ibadete açılıyor. Taksim’de cami eksikliği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay