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Otomotiv
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Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

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Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Otomobil fiyatları döviz kurlarındaki oynaklığın etkisinde. Talebin gerilemesi fiyatları da etkiledi. Firmalar indirime gidiyor, ucuz otomobil için fırsat dönemi başladı.

#1
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Otomobile olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırdı. Distribütörler fiyat belirlerken satış kaygılarını da ortaya koyuyor.

#2
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Sıfır otomobil almak isteyenler pazarlık yaparak fiyatları daha da aşağı çekiyor ve bayiler de hedeflere ulaşmak için karlılıklarından fedakarlık yapıyorlar.

#3
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 390 bin liradan satılıyor.

#4
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 305 bin 800 lira

#5
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

#6
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira

#7
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

#8
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira

#9
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira

#10
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira

#11
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

#12
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira

#13
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira

#14
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

#15
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira

#16
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira

#17
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira

#18
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira

#19
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira

#20
Foto - Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!

Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira

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