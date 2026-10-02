Otomobilde indirim rüzgarı esiyor: İşte marka marka sıfır araç listesi!
Otomobil fiyatları döviz kurlarındaki oynaklığın etkisinde. Talebin gerilemesi fiyatları da etkiledi. Firmalar indirime gidiyor, ucuz otomobil için fırsat dönemi başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Otomobil fiyatları döviz kurlarındaki oynaklığın etkisinde. Talebin gerilemesi fiyatları da etkiledi. Firmalar indirime gidiyor, ucuz otomobil için fırsat dönemi başladı.
Otomobile olan ilginin azalması fiyatları durgunlaştırdı. Distribütörler fiyat belirlerken satış kaygılarını da ortaya koyuyor.
Sıfır otomobil almak isteyenler pazarlık yaparak fiyatları daha da aşağı çekiyor ve bayiler de hedeflere ulaşmak için karlılıklarından fedakarlık yapıyorlar.
Ekim ayı için markalar fiyatlarını açıkladı. En ucuz otomobil 1 milyon 390 bin liradan satılıyor.
İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 305 bin 800 lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 965 bin lira
Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira
BMW 120 Sport Line 4 milyon 37 bin 800 lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 614 bin 616 lira
Peugeot E-208 GT 100kW 2 milyon 80 bin lira
TOGG V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) 2 milyon 79 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 2 milyon 36 bin 700 lira
Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı Hibrit 2 milyon 349 bin lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 535 bin lira
Honda Jazz Crosstar 2 milyon 380 bin lira
Dacia Sandero 1 milyon 390 bin lira
BYD SEAL 390 kW AWD 3 milyon 772 bin lira
Mercedes A 200 3 milyon 420 bin 500 lira
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