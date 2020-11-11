İSMEK kayıtları ne zaman sona erecek?
İSMEK kurslarında yeni dönem kayıtları 11 Kasım’da başlıyor. Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimler yeniden başlıyor. İSMEK kurslarına başvuracak olanlar başvuru tarihlerinin ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. İSMEK kayıtları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...
Çeşitli alan ve programda nitelikli eğitimlerin verildiği İSMEK’te, yüz yüze eğitim kayıtları 11 Kasım 2020’de başlayacak. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, 11 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren, www.ismek.istanbul sitesinden başvuru yapabilecek. Kayıtlar, kontenjan durumuna göre yıl boyunca devam edecek.
İSMEK başvuruları nasıl alınacak?
Başvurular her zaman olduğu gibi İSMEK’in resmi İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul adresinden yapılacaktır.
Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede olacağı kurs merkezlerinde, hijyen ve mesafe kuralları yanı sıra kursiyerlerden girişlerde HES kodu istenecektir.