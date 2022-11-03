İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası! "Öldürmek caizdir"
Başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamada bulunan İsmailağa Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hoca, "Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir." dedi.
Yeniakit.com.tr
Türkiye'deki sözde hayvanseverlerin engelleme çabaları sebebi ile bir türlü çözüme ulaşmayan başıboş köpek sorunu Bitlis'teki üzücü olaydan sonra yeniden gündeme geldi.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edildi. Çocuklardan birisinin kuduz olduğu tespit edildi.
Öte yandan kentte köpek tarafından ısırılıp hastaneye başvuran 36 vaka daha olduğu öğrenilirdi.
"Caizdir"
İsmail Cemaati Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hoca, "İnsanlara saldıran saldırgan köpekleri öldürmenin dinen cevazı var mı?" sorusunu cevapladı.
Kalender Hoca, "Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir." cevabını verdi.