  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası! "Öldürmek caizdir"
Gündem

İsmailağa'dan saldırgan köpek fetvası! "Öldürmek caizdir"

Başıboş köpek sorununa ilişkin açıklamada bulunan İsmailağa Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hoca, "Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:03:00 - 2022-11-03 23:06:44

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'deki sözde hayvanseverlerin engelleme çabaları sebebi ile bir türlü çözüme ulaşmayan başıboş köpek sorunu Bitlis'teki üzücü olaydan sonra yeniden gündeme geldi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı iki çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edildi. Çocuklardan birisinin kuduz olduğu tespit edildi.

Öte yandan kentte köpek tarafından ısırılıp hastaneye başvuran 36 vaka daha olduğu öğrenilirdi.

"Caizdir"

İsmail Cemaati Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hoca, "İnsanlara saldıran saldırgan köpekleri öldürmenin dinen cevazı var mı?" sorusunu cevapladı.

Kalender Hoca, "Belediyelerin toplamadığı saldırgan köpeklerin öldürülmesi caizdir." cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23