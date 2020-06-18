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Gündem

İsmailağa'dan Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri için çağrı

İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri'nin son sağlık durumuna ilişkin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:35:00 -
İsmailağa'dan Mahmud Ustaosmanoğlu Hazretleri için çağrı

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca tarafından açıklamada bulunulmuştu. Yapılan açıklamada Mahmud Efendi Hazretlerinin böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördüğü kaydedilmişti.

Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi Hazretlerinin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada ihvanlardan ve Mahmud Efendi Hazretlerinin sevenlerinden dua talebinde bulunulmuştu.

Son olarak İsmailağa Cemaatinin Lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, "Mahmud efendi hz tedavi süreci devam etmektedir. Bu süre zarfında hiç bir surette yoğun bakım durumu yaşanmamıştır. Rabbimizin Şafi isminden ,aziz bedenleri için şifa dilenmekteyiz" dedi.

Ustaosmanoğlu, Mahmud Efendi için dua çağrısında bulunarak, "Efendi Hazretlerimizin sıhhat ve afiyeti için her kardeşimizin günlük en az 41 Fatiha-i Şerife ve 1 Yasin-i Şerif okuması büyüklerimiz tarafından tavsiye olundu. Rabbim şimdiden razı olsun. Selam ve hürmetle" ifadelerini kullandı.

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