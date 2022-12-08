  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden duyurdu: Brittney Griner serbest bırakıldı

İnanması zor ancak bu kareler gerçek!

Financial Times küstahlığı! "Petrol sevkiyatının aksamasından Türkiye sorumlu"

Türkiye'den tarihi petrol keşfi! Bölgeden petrol fışkırıyor... Günlük çıkarılan petrol miktarı duyuruldu

MB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Yükselten tüm sebepler geride kaldı

PKK'ya teslim etmişti: Zalim Esed rejimi krizde!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecanlandıran tarihi açıklama: Apache'den bile daha iyi olacak

Liderlik koltuğu el değiştirdi! Dünyanın para babaları açıklandı

Eşini başından vurdu! İntihar süsü verdi

Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi
Gündem İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması!
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması!

İsmailağa Camisi İlim ve Hizmet Vakfı tarafından Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 21:27:00 -
İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel açıklaması!

 Yeniakit.com.tr 

Yusuf Ziya Gümüşel'e ilişkin açıklamada bulunan İsmailağa Camisi İlim ve Hizmet Vakfı, Mahmud Efendi Hazretleri'nin "dinin nikaha ilişkin sözlerini hatırlattı.

"Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve hocalarımızın 'resmi nikâh kıyılmadan dini nikâh kıyılmaması' hususundaki hassasiyetleri kamuoyunca bilinmektedir." denilen açıklamada, "Son günlerde belli çevreler eliyle gündemde tutulduğu görülen çirkin iddiaların camiamızla bir bağlantısı yoktur. Söz konusu iddialarda adı geçen Yusuf Ziya Gümüşel'in cemaatimizin lideri, yetkilisiymiş gibi yapılan haberler asılsızdır. Kendisinin camiamıza gönül bağı olmakla beraber cemaatimizde ve vakfımızda herhangi bir resmi görevi ve yetkisi yoktur, olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsmailağa Cemaati'nin açıklaması şöyle devam etti:

Cemaatimiz bugüne kadar bu hassasiyetlere aykırı olan herhangi bir olumsuz duruma konu olmamıştır. Söz konusu iddialar üzerinden cemaatimiz ve vakfımız hakkında ortaya atılan itham ve iftiralara karşı kamuoyumuzu sağduyuya davet ediyoruz.

Müfteriler hakkında da gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla bu mesele ailevi bir mesele olup, aile tarafından yapılan açıklamada da "iddiaların iftira olduğu" kamuoyuyla paylaşılmıştır. Aile içerisindeki bu açıklamalardan sonra bize düşen, yargılama sonucunu beklemek, dedikodu ve iftiralardan sakınmaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23