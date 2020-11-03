İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İzmir depremi üzerinden tarikat ve cemaatleri hedef alan bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’a cevap niteliğinde paylaşımlar geldi. İsmailağa Cemaati, İzmir depremindeki afetzedeleri ziyaret ederek hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyede bulundu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Müslümanlara saldırmak için fırsat kolluyor. Yolundan sapan birkaç grubu bahane ederek, Asr-ı Saadet dönemindeki İslami hassasiyeti yaşatmaya çalışan tüm tarikat ve cemaatleri hedef almaktan imtina etmeyen Ahmet Hakan, cahilane yorumlarla kendisini iyice gülünç duruma düşürüyor. Son olarak İzmir depreminin ardından tüm tarikat ve cemaatleri “depremzedelere yardım etmemekle” suçlayan Ahmet Hakan’a İsmailağa Cemaatinden adeta cevap geldi.

İzmir'deki afetzedeleri ziyaret eden İsmailağa Cemaati'nin internet sitesinden yapılan paylaşımlarda, "Halkımızın sosyal ve mânevî eksikliklerini izâleye yönelik çalışmalarını düzenledikleri ziyaretlerle sene boyunca sürdüren Emr-i bi’l-Ma’rûf Tebliğ ve İrşâd ekiplerimiz, İzmir’de deprem bölgesinde bulunuyor. Acı ve üzüntüsünü millet olarak paylaştığımız depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olan ve kendileriyle hasbihâl edip sorunlarıyla ilgilenen hocalarımız, resmî vazifelilere ve arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplere sağlık ve muvaffakiyet temennîlerini ilettiler. Deprem bölgesinde umudu diri tutan arama kurtarma ekiplerimize minnettarız. Deprem sebebiyle vefât eden tüm kardeşlerimize Mevlâ Teâlâ’dan rahmet, yaralı kardeşlerimize âcil şifâlar diliyoruz. Çalışmalarını üstün bir gayretle sürdüren arama kurtarma ekiplerimizi muvaffak kılmasını, milletimizi ve İslâm âlemini âfet ve musibetlerden muhâfaza buyurmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ediyoruz" denildi.

Beşir Derneği de bölgede

Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği’nin yardımları da çok konuşuldu. Beşir Derneği, depremzedelere şimdiye dek 15.140 kişiye sıcak yemek imkânı sağladı. Ayrıca 96.766 kişiye ikramlık verilirken, 10.500 adet ekmek dağıttı. Dernek, 20.480 litre su yardımında bulunurken, koronavirüs salgını nedeniyle 5.200 adet maske dağıtıldı. Bölgeye 10 hizmet aracı sevk edilirken, 287 gönüllü bölgede çalışmalara devam ediyor.