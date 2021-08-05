İsmail, Sözcü'nün ekürisine geçti
Sözcü'den köşe karalayan İsmail Saymaz isimli sözde gazetecinin yeni çığırtkanlık alanı belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye kin kusan Sözcü Gazetesi’nde Eylül 2020’de karalamaya başlayan İsmail Saymaz, çığırtkanlık alanı belli oldu.
Dini kurumlara yönelik düşmanca sözlerden mütedeyyin kesime karşı iftira dolu yazılara kadar sayısız skandalla gündemi meşgul eden İsmail Saymaz isimli sözde gazeteci, CHP yandaşı HALK TV'ye geçti.
Saymaz, köşe karamalarına bundan böyle halktv.com.tr'de devam edecek.