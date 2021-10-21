İsmail Saymaz'la halay çeken Ertuğrul Özkök duyurdu: Koronavirüse yakalandım

Diyarbakır'da İsmail Saymaz ile halay çeken Ertuğrul Özkök Kovid-19'a yakalandı. Diyarbakır dönüşü PCR testi yaptırdığını belirten Özkök, test sonucunun pozitif çıktığını, herhangi bir ağrı ve halsizliğinin olmadığını, ateşinin ise ara ara yükseldiğini söyledi.

Haberi, Hürriyet'teki yazısında duyuran Özkök, iki doz Sinovac, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, fakat ikinci aşıyı bir hafta önce olduğunu belirtti.

"Halay çektikten sonra koronavirüse yakalandı" yorumlarını da hatırlatan Özkök, Diyarbakır gezisi boyunca hep maskesini taktığını ancak halayda veya öncesinde virüsü kapmış olabileceğini söyledi.