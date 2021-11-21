İsmail Saymaz’ın paylaşımı alay konusu oldu

YENİ AKİT ANKARA

Kendini araştırmacı gazeteci olarak tanımlayan İsmail Saymaz’ın sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu. “Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım alışverişten sonra eve dönerken…” notuyla paylaştığı fotoğrafı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sanatçı Umut Mürare, “İşte araştırmacı gazetecilik diye buna denir. #SonDakika mı @ismailsaymaz? Bu haberle, yılın haberi ve yılın gazetecilik ödülünü kesin alırsın. Fotoğrafı çekeni de tebrik ediyorum @ismailsaymaz. Haberleri yokmuş gibi çekmiş Bir sonraki haberi de “Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi hanım alışverişe çıkarken” diye yapar mısın @ismailsaymaz lütfen” ifadelerini kullandı.