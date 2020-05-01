  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İsmail Saymaz'ın macerası iki ay sürmedi!

Geçtiğimiz aylarda Hürriyet'ten ayrılan 'gazeteci' İsmail Saymaz, Best FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” programının da sonlandırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:28:00 -
İsmail Saymaz'ın macerası iki ay sürmedi!

Best FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı programda dinleyicilerle buluşan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, programın artık yayınlanmayacağını açıkladı.

Saymaz, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün itibariyle BEST FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programını sonlandırdık. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim.

Gazeteci Saymaz, mart ayında Best FM'de “Bunu Ben De Söylerim” programında yer alacağını duyurmuştu.

Canlı yayında skandal! Yusuf Kaplan sağlık sorununu açıklarken İsmail Saymaz kahkaha attı
Canlı yayında skandal! Yusuf Kaplan sağlık sorununu açıklarken İsmail Saymaz kahkaha attı

Gündem

Canlı yayında skandal! Yusuf Kaplan sağlık sorununu açıklarken İsmail Saymaz kahkaha attı

Canlı yayında İsmail Saymaz ile ilgili olay sözler! 'Arayıp beni üç kez özür diliyor'
Canlı yayında İsmail Saymaz ile ilgili olay sözler! 'Arayıp beni üç kez özür diliyor'

Gündem

Canlı yayında İsmail Saymaz ile ilgili olay sözler! 'Arayıp beni üç kez özür diliyor'

İsmail Saymaz skandal diziyi yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyadan tepki yağdı
İsmail Saymaz skandal diziyi yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Gündem

İsmail Saymaz skandal diziyi yere göğe sığdıramadı! Sosyal medyadan tepki yağdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı