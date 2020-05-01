İsmail Saymaz'ın macerası iki ay sürmedi!
Geçtiğimiz aylarda Hürriyet'ten ayrılan 'gazeteci' İsmail Saymaz, Best FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” programının da sonlandırıldığını açıkladı.
Best FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı programda dinleyicilerle buluşan muhalif gazeteci İsmail Saymaz, programın artık yayınlanmayacağını açıkladı.
Saymaz, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bugün itibariyle BEST FM'deki “Bunu Ben De Söylerim” adlı günün yorumu programını sonlandırdık. Dinleyicilerime çok teşekkür ederim.
Gazeteci Saymaz, mart ayında Best FM'de “Bunu Ben De Söylerim” programında yer alacağını duyurmuştu.