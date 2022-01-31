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Medya İsmail Saymaz'ın kaynağı Nevzat Çiçek mi? Abdulhamit Gül bu işe ne diyecek?
Medya

İsmail Saymaz'ın kaynağı Nevzat Çiçek mi? Abdulhamit Gül bu işe ne diyecek?

Habertürk canlı yayınında konuşan Indepent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın, Adalet Bakanlığı görevinden ayrılan Abdulhamit Gül ile ilgili yazısının doğru olduğunu söyleyerek, "İsmail süreci kısmen doğru yazmış. Ben olayı bilmeme rağmen yazmamayı tercih ettim." dedi. Çiçek'in ifadeleri, "İsmail Saymaz'ın Cumhurbaşkanlığı kaynağı Nevzat Çiçek mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 23:57:00 -
İsmail Saymaz'ın kaynağı Nevzat Çiçek mi? Abdulhamit Gül bu işe ne diyecek?

 Yeniakit.com.tr 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün affını istemesine ilişkin bir yazı kaleme alan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı yazısında, Bakan Gül'ün gezi finansörü Osman Kavala'nın tutuksuz yargılanmasını istediği için görevden ayrıldığını söyledi.

Kimler kimleri teyit ediyor!

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuşan Indepent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, İsmail Saymaz'ın iddiasını teyit etti.

"Bu süreci İsmail aslında kısmen doğru yazmış." diyen Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olduğunu iddia ederek, "Ben olayı bilmeme rağmen yazmamayı tercih ettim. Aile meselesi diyoruz ya... Osman Kavala'nın tutuklu kalması konusunda görüş farklılığı yaşanıyor. Aslında anladığım kadarıyla Dış İşleri de aynı görüşte. Diyorlar ki 'Bu durum Türkiye'yi zora sokuyor. 2 Şubat'a kadar çözüm üretmemiz gerekir' " ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın kaynağı Çiçek mi?

Çiçek'in sözleri, İsmail Saymaz'ın kaynağı Nevzat Çiçek mi? sorusunu akıllara getirirken, Abdulhamit Gül'ün bu konuda ne diyeceği merak konusu oldu.

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