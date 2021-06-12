İsmail Saymaz'dan 'Sedat Peker' itirafı!

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Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu bir programda İsmail Saymaz'dan firari suç örgütü lideri Sedat Peker için çarpıcı bir itiraf geldi.

'Sosyal demokrat bir siyasetçi' ile yakın ilişki

Sedat Peker'in ilişkiler ağının AK Parti'ye mal etmeye çalışan muhalif kesimi ters köşeye yatıran İsmail Saymaz, "milliyetçi ve muhafazakar" olarak tanımlanan Sedat Peker'in 90'larda Refah Partililer ile değil sosyal demokrat bir siyasetçi ile yakın ilişki içinde olduğunu açıkladı. Saymaz, Peker ile birlikte sosyal demokrat bir siyasetçinin de Rize'de 'yardım' faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti.

İsim vermekten kaçınan Saymaz, muhafazakarlıkla alakası olmadığını vurguladığı Sedat Peker'in 'hemşehriciliği' kullanarak çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

CHP'li vekiller ile de görüştü

Suç örgütü liderinin açıklamalarına değinen Özlem Gürses de Sedat Peker'in CHP vekillerle de görüştüğünü belirtti.

"Sedat Peker'e bilgi akışı var"

Suç örgütü liderinin yalnız olmadığını söyleyen İsmail Saymaz, Sedat Peker'e bir bilgi akışı olduğu dile getirdi. Diğer konuklardan İpek Özbey ise Saymaz'ın ifadelerine katıldığını ifade etti.