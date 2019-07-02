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İsmail Saymaz'dan geri vites!

Kemalist kesimin yeni coşku adamı olma hevesiyle gündeme gelmeye çalışan İsmail Saymaz, dün desteklediği Ergenekon davasına karşı bugün Kemalistlerin safında yer alırken bugün yaptığı paylaşımın ardından geri vites yaptı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:16
İsmail Saymaz'dan geri vites!

 Yeniakit.com.tr 

Son dönemde gittikçe marjinalleşen ve Kemalist kesimi gazlayarak, Kemalistlerin yeni coşku adamı olmaya çalışan İsmail Saymaz’dan tuhaf hareketler... Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sulandırması ve üzerinde tahakküm kurması sebebiyle, 90’lı ve 2000’li yılların darbecilerinin hepsinin aklanmasıyla sonuçlanan Ergenekon davasına destek veren İsmail Saymaz, dün desteklediği Ergenekon davasına karşı bugünlerde Kemalist kesimin safında yer alırken, bugün yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Ancak paylaşımın, Ergenekoncuları küstüreceğini düşünen Saymaz, bu paylaşımını da sildi.

Hürriyet muhabiri Saymaz, sosyal medya hesabından bir dönem Ergenekon Davası'na ilişkin yaptığı haberlerin arkasında olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Saymaz, yaptığı paylaşımı dakikalar içinde sildi. Gazetecinin bu hareketi sosyal medyada tepkiyle karşılanırken birçok kişi 'İsmail Saymaz geri vites yaptı' dedi.

“Sonsuza kadar susması gerekir!”

İsmail Saymaz'ın 2008 yılında Ergenekon'a ilişkin yaptığı haberlerin küpürlerini paylaşan Tunca Arslan, "Ergenekon diye bir örgütün hiç var olmadığı, ilgili davalarda kumpas kurulduğu bugün kesinleşti. İsmail Saymaz bu tür haberleri vaktiyle hangi saiklerle yaptığını ya da kendisine yaptırıldığını açıklarsa gazeteciliğine halel gelmez. Aksi takdirde sonsuza kadar susması gerekir" diye yazdı.

 

Geri adım attı

İsmail Saymaz, Tunca Arslan’a Ergenekon Davaları’na ilişkin yaptığı haberlerin arkasında olduğunu belirten bir cevap verdi. İsmail Saymaz ise Arslan'a verdiği yanıtta, "Tunca Arslan, Türkan Saylan'a 'misyoner' ve Amerikancı diye iftira atarak Fetullahçı savcıların eline 'delil' sunan Aydınlık'ta yıllardır yazıyor olmaktan sen utanmıyorsun da, ben yazdığım üç tane gerçek haberden mi utanacağım? Hepsinin arkasındayım. Hepsi de iyi haberlerdi" ifadelerini kullandı. Ancak zaman zaman kendisinin de tahrik ettiği Kemalist kesimin lincinden korkan Saymaz’ın bu paylaşımını dakikalar içinde silmesi dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise tivitin görüntüsünü paylaşarak neden mesajı kaldırdığını sordu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:16
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