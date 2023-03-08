  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İsmail Saymaz'dan 6'lı masanın formülüne tepki: Krize gebe bir durumdur!
Medya

İsmail Saymaz'dan 6'lı masanın formülüne tepki: Krize gebe bir durumdur!

İsmail Saymaz, Altılı Masa'nın yedi cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yönetim formülüne tepki göstererek bunun krizlere gebe olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 22:50:00 -
İsmail Saymaz'dan 6'lı masanın formülüne tepki: Krize gebe bir durumdur!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkaracağını açıklayan Altılı Masa, diğer partilerin genel başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını bildirdi.

Altılı Masa'nın yol haritasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteği ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı eklendi.

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Altılı Masa'nın bu formülüne itiraz etti.

'Bu krize gebe bir durumdur'

Halk TV canlı yayınında konuşan Saymaz, "Beş cumhurbaşkanı yardımcısı vardı, yediye çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." ifadelerini kullandı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23